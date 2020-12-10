«СЭ»: ЦСКА не вел переговоры о трансфере Оникуру

ЦСКА не собирается подписывать вингера «Монако» Анри Оникуру, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, московский клуб не контактировал с представителями монегасков и не вступал с ними в переговоры касательно трансфера 23-летнего футболиста.
Ранее газета Milli Gazete писала, что ЦСКА может помешать планам «Галатасарая» заполучить нигерийца.
- В текущем сезоне Оникуру провел за «Монако» четыре матча и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»