«СЭ»: ЦСКА не вел переговоры о трансфере Оникуру

ЦСКА не собирается подписывать вингера «Монако» Анри Оникуру, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, московский клуб не контактировал с представителями монегасков и не вступал с ними в переговоры касательно трансфера 23-летнего футболиста.

Ранее газета Milli Gazete писала, что ЦСКА может помешать планам «Галатасарая» заполучить нигерийца.