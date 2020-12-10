Milli Gazete: ЦСКА возобновил интерес к нападающему Оникуру

ЦСКА интересуется вингером «Монако» Анри Оникуру.
Игрок был близок к возвращению в «Галатасарай», однако московский клуб вмешался в борьбу за нигерийца и нарушил планы стамбульцев. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим возмущен ситуацией и намерен лично поговорить с Оникуру о трансфере.
В июле 2019 года агент футболиста сообщал, что ЦСКА делал предложение о переходе нападающего.
- Оникуру провел в этом сезоне Лиги 1 четыре игры, отметившись голевой передачей.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: Milli Gazete
Турецкая политическая газета. Была основана в 1973 году в Стамбуле.