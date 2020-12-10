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    Milli Gazete: ЦСКА возобновил интерес к нападающему Оникуру

    ЦСКА интересуется вингером «Монако» Анри Оникуру.

    Игрок был близок к возвращению в «Галатасарай», однако московский клуб вмешался в борьбу за нигерийца и нарушил планы стамбульцев. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим возмущен ситуацией и намерен лично поговорить с Оникуру о трансфере.

    В июле 2019 года агент футболиста сообщал, что ЦСКА делал предложение о переходе нападающего.

    • Оникуру провел в этом сезоне Лиги 1 четыре игры, отметившись голевой передачей.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Источник: Milli Gazete

    Турецкая политическая газета. Была основана в 1973 году в Стамбуле.

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    10.12.2020 17:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 10 декабря 2020, 19:32

      Это мощно целых 4 игры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 10 декабря 2020, 19:06

      Будут курить вместе с Мозесом. Земляки, однако!

      0
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