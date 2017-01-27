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    Нападающий «Эйпена» заявил, что руководство клуба убеждает его перейти в ЦСКА

    Нападающий «Эйпена» Анри Оникуру заявил, что руководство бельгийского клуба пытается убедить его перейти в ЦСКА, хотя сам 19-летний игрок не намерен продолжать карьеру в московской команде.

    «Руководство «Эйпена» поступает смешно. Оно обещало отпустить меня зимой, если получит выгодное предложение. Предложения поступили, но меня склоняют к переходу в ЦСКА, хотя мне это неинтересно. Несправедливая и неприемлемая ситуация», – цитирует Оникуру Аfricanfootball.

    В нынешнем сезоне Оникуру провел за «Эйпен» в Про-Лиге 22 матча, в которых записал на свой счет 10 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2017 00:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 27 января 2017, 07:05

      и чего насильно брать, если игрок не хочет переходит к нам, так и ни какой мотивации играть, и чего с него получится ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 27 января 2017, 05:25

      результативность есть, если обратили внимание значит и данные есть, надо брать и ЛВС возвращать, по идее будет проще чем с Мусой вывести его на высокий уровень, хотя всё равно нужен форвард здесь и сейчас, а главное забивной иначе тяжело будет, зенит может купить всё что захочет, у спартака отличный состав кроме наверно обороны, ростов с обоймоймой чемпиона примьер лиги и лучшими игроками ростова силён, да и другие клубы не сидят на месте....одно могу сказать на верняка у нас хороший чемпионат и приятно видеть, что много клубов могут бороться за чемпионство.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 27 января 2017, 03:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже негры уже не хотят в гинерклаб

      -13
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      ...
      Рейтинг: -22

      Cobold > spartach n1 27 января 2017, 10:19

      Что значит "даже"? Свиное расистское мурло.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Cobold 27 января 2017, 15:40

      Соси кегли кобыла заезженная

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 января 2017, 02:13

      Правильно. В Армию пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 27 января 2017, 01:20

      Чушь

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 27 января 2017, 01:13

      значить хочет развиваться. Удачи ему!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 января 2017, 00:37

      А парень с головой.Не желает ставить крест на своей карьере переходом в РФПЛ. даже за большие деньги.

      -1
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > 27 января 2017, 07:51

      Это еще бабушка на двое сказала ЛУЧШЕ ему будет у нас или ХУЖЕ!!!!

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 27 января 2017, 00:37

      происки селюка

      0
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