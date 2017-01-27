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  • Нападающий «Эйпена» заявил, что руководство клуба убеждает его перейти в ЦСКА

Нападающий «Эйпена» заявил, что руководство клуба убеждает его перейти в ЦСКА

27 января 2017, 00:24
11

Нападающий «Эйпена» Анри Оникуру заявил, что руководство бельгийского клуба пытается убедить его перейти в ЦСКА, хотя сам 19-летний игрок не намерен продолжать карьеру в московской команде.

«Руководство «Эйпена» поступает смешно. Оно обещало отпустить меня зимой, если получит выгодное предложение. Предложения поступили, но меня склоняют к переходу в ЦСКА, хотя мне это неинтересно. Несправедливая и неприемлемая ситуация», – цитирует Оникуру Аfricanfootball.

В нынешнем сезоне Оникуру провел за «Эйпен» в Про-Лиге 22 матча, в которых записал на свой счет 10 голов и четыре результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Трансферы зимы-2017 Эйпен ЦСКА Оникуру Анри
Комментарии (11)
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himik2-62
1485466656
происки селюка
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нейтральныйкакникто
1485466675
А парень с головой.Не желает ставить крест на своей карьере переходом в РФПЛ. даже за большие деньги.
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x-x-x-x-x
1485468797
значить хочет развиваться. Удачи ему!!!
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ALEX ML
1485469244
Чушь
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Nerlinger
1485472407
Правильно. В Армию пора
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spartach n1
1485476675
Даже негры уже не хотят в гинерклаб
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sour12
1485483942
результативность есть, если обратили внимание значит и данные есть, надо брать и ЛВС возвращать, по идее будет проще чем с Мусой вывести его на высокий уровень, хотя всё равно нужен форвард здесь и сейчас, а главное забивной иначе тяжело будет, зенит может купить всё что захочет, у спартака отличный состав кроме наверно обороны, ростов с обоймоймой чемпиона примьер лиги и лучшими игроками ростова силён, да и другие клубы не сидят на месте....одно могу сказать на верняка у нас хороший чемпионат и приятно видеть, что много клубов могут бороться за чемпионство.
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pegas1276
1485489941
и чего насильно брать, если игрок не хочет переходит к нам, так и ни какой мотивации играть, и чего с него получится ...
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