Нападающий «Эйпена» заявил, что руководство клуба убеждает его перейти в ЦСКА

Нападающий «Эйпена» Анри Оникуру заявил, что руководство бельгийского клуба пытается убедить его перейти в ЦСКА, хотя сам 19-летний игрок не намерен продолжать карьеру в московской команде.

«Руководство «Эйпена» поступает смешно. Оно обещало отпустить меня зимой, если получит выгодное предложение. Предложения поступили, но меня склоняют к переходу в ЦСКА, хотя мне это неинтересно. Несправедливая и неприемлемая ситуация», – цитирует Оникуру Аfricanfootball.

В нынешнем сезоне Оникуру провел за «Эйпен» в Про-Лиге 22 матча, в которых записал на свой счет 10 голов и четыре результативные передачи.