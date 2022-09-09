Форвард «Демирспора» охарактеризовал Дзюбу одним словом

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как футболисты «Адана Демирспор» воспринимают нападающего Артема Дзюбу.

— Артем Дзюба перешел в среднюю турецкую команду. Ожидал ли ты увидеть его в более престижном клубе?

— Мне кажется, тоже хороший вариант. Главное, что там он будет играть. И Артем в первом же матче забил. Это всегда здорово.

Там, кстати, хорошие игроки. За «Адану Демирспор» играет Генри Оникуру, он у нас два года в «Монако» был. Я с ним списывался, спрашивал, как там Дзюба. «Мощный такой! — отвечает. — Шутит все время, языка только не знает. Прикольный парень, все время на позитиве».

Коллектив рад. И, думаю, сам Дзюба рад. В подвешенном состоянии тяжело находиться. Когда появляется определенность, на душе легче становится.