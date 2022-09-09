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    Форвард «Демирспора» охарактеризовал Дзюбу одним словом

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как футболисты «Адана Демирспор» воспринимают нападающего Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба перешел в среднюю турецкую команду. Ожидал ли ты увидеть его в более престижном клубе?

    — Мне кажется, тоже хороший вариант. Главное, что там он будет играть. И Артем в первом же матче забил. Это всегда здорово.

    Там, кстати, хорошие игроки. За «Адану Демирспор» играет Генри Оникуру, он у нас два года в «Монако» был. Я с ним списывался, спрашивал, как там Дзюба. «Мощный такой! — отвечает. — Шутит все время, языка только не знает. Прикольный парень, все время на позитиве».

    Коллектив рад. И, думаю, сам Дзюба рад. В подвешенном состоянии тяжело находиться. Когда появляется определенность, на душе легче становится.

    • Дзюба забил 1 гол в 3 матчах за команду из Аданы.
    • 34-летний форвард присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4071

      mutabor0992 5 часов назад

      Так это ДВА слова!А одним -онанист.

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