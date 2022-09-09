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Форвард «Демирспора» охарактеризовал Дзюбу одним словом

9 сентября 2022, 09:49
2

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как футболисты «Адана Демирспор» воспринимают нападающего Артема Дзюбу.

Артем Дзюба перешел в среднюю турецкую команду. Ожидал ли ты увидеть его в более престижном клубе?

— Мне кажется, тоже хороший вариант. Главное, что там он будет играть. И Артем в первом же матче забил. Это всегда здорово.

Там, кстати, хорошие игроки. За «Адану Демирспор» играет Генри Оникуру, он у нас два года в «Монако» был. Я с ним списывался, спрашивал, как там Дзюба. «Мощный такой! — отвечает. — Шутит все время, языка только не знает. Прикольный парень, все время на позитиве».

Коллектив рад. И, думаю, сам Дзюба рад. В подвешенном состоянии тяжело находиться. Когда появляется определенность, на душе легче становится.

  • Дзюба забил 1 гол в 3 матчах за команду из Аданы.
  • 34-летний форвард присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Головин Александр Оникуру Анри
Комментарии (2)
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mutabor0992
1662708361
Так это ДВА слова!А одним -онанист.
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Bozigit
1662817924
Позитив в коллективе , это очень важно
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