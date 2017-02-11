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    ЦСКА продолжает интересоваться 19-летним бельгийцем из чемпионата Бельгии

    Нападающий «Эйпена» Анри Оникуру все еще входит в планы руководства ЦСКА. Как сообщает Voetbal Belgie, московский клуб может приобрести 19-летнего нигерийца до 24 февраля, когда в России закроется зимнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 5 миллионов евро.

    Ранее футболист заявил, что руководство «Эйпена» вынуждает его перейти в ЦСКА, хотя он сам не намерен выступать за российский клуб. Контракт футболиста с бельгийской командой рассчитан до 2020 года.

    В нынешнем сезоне Оникуру провел за «Эйпен» в Про-Лиге 23 матча, в которых записал на свой счет 10 голов и четыре результативных паса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 01:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2017, 11:02

      За 5 лямов? Тогда сразу нет, ЦСКА интересуется свободными агентами Селюка! У него агент Селюк? Если нет, досвидос!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2017, 09:26

      Зачем покупать футболиста, если он не хочет играть в России. Это будет второй
      Траоре, который не мог играть, а этот не хочет играть в России. Трата денег. Может
      быть Бомбардир втюхивает какую-то дезу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 февраля 2017, 08:56

      Берём...кого ещё?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 11 февраля 2017, 06:30

      смысл?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 11 февраля 2017, 06:25

      Может быть игрок и хороший, но если он сам не хочет переходить в ЦСКА, то зачем он клубу? Скамейку полировать?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 11 февраля 2017, 02:58

      Если получится. он сильно поможет получить откат за фуфловый контракт. - "... руководство «Эйпена» вынуждает его перейти в ЦСКА, хотя он сам не намерен выступать за российский клуб" . И что это за игра у него сложится? Скамейку греть для галочки по контракту будет. Возьмите лучше меня на такие деньги, я своей попой не только дерево согрею....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 11 февраля 2017, 01:46

      кто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 11 февраля 2017, 01:22

      Если получится - он очень усилит ЦСКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > sergun-kuk 11 февраля 2017, 02:58

      Хи!

      0
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