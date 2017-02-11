ЦСКА продолжает интересоваться 19-летним бельгийцем из чемпионата Бельгии

Нападающий «Эйпена» Анри Оникуру все еще входит в планы руководства ЦСКА. Как сообщает Voetbal Belgie, московский клуб может приобрести 19-летнего нигерийца до 24 февраля, когда в России закроется зимнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 5 миллионов евро.

Ранее футболист заявил, что руководство «Эйпена» вынуждает его перейти в ЦСКА, хотя он сам не намерен выступать за российский клуб. Контракт футболиста с бельгийской командой рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне Оникуру провел за «Эйпен» в Про-Лиге 23 матча, в которых записал на свой счет 10 голов и четыре результативных паса.