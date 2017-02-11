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  • ЦСКА продолжает интересоваться 19-летним бельгийцем из чемпионата Бельгии

ЦСКА продолжает интересоваться 19-летним бельгийцем из чемпионата Бельгии

11 февраля 2017, 01:01
9

Нападающий «Эйпена» Анри Оникуру все еще входит в планы руководства ЦСКА. Как сообщает Voetbal Belgie, московский клуб может приобрести 19-летнего нигерийца до 24 февраля, когда в России закроется зимнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 5 миллионов евро.

Ранее футболист заявил, что руководство «Эйпена» вынуждает его перейти в ЦСКА, хотя он сам не намерен выступать за российский клуб. Контракт футболиста с бельгийской командой рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне Оникуру провел за «Эйпен» в Про-Лиге 23 матча, в которых записал на свой счет 10 голов и четыре результативных паса.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Трансферы зимы-2017 ЦСКА Эйпен Оникуру Анри
Комментарии (9)
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sergun-kuk
1486765325
Если получится - он очень усилит ЦСКА!
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pntrz
1486766768
кто
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GoLenaStop
1486771089
Если получится. он сильно поможет получить откат за фуфловый контракт. - "... руководство «Эйпена» вынуждает его перейти в ЦСКА, хотя он сам не намерен выступать за российский клуб" . И что это за игра у него сложится? Скамейку греть для галочки по контракту будет. Возьмите лучше меня на такие деньги, я своей попой не только дерево согрею....
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spaike
1486783521
Может быть игрок и хороший, но если он сам не хочет переходить в ЦСКА, то зачем он клубу? Скамейку полировать?
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neofizer
1486783816
смысл?!
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Obi Wan
1486792590
Берём...кого ещё?
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vladimir-7
1486794414
Зачем покупать футболиста, если он не хочет играть в России. Это будет второй Траоре, который не мог играть, а этот не хочет играть в России. Трата денег. Может быть Бомбардир втюхивает какую-то дезу.
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Сильвербой
1486800166
За 5 лямов? Тогда сразу нет, ЦСКА интересуется свободными агентами Селюка! У него агент Селюк? Если нет, досвидос!
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