Форвард Оникуру отказался переходить в РПЛ. Им интересовался ЦСКА

Нападающий Анри Оникуру отказался от предложения переехать в РПЛ. Источник не называет клуб, который выходил на футболиста, но известно, что им интересовался ЦСКА.
Оникуру сейчас находится в расположении «Монако», но настроен на возвращение в «Галатасарай», где уже выступал ранее. Нигериец заинтересован в работе с главным тренером Фатихом Теримом.
- В текущем сезоне Лиги 1 Оникуру провел 4 матча, сделал результативный пас.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- ЦСКА делал предложение Оникуру еще летом прошлого года.
Источник: Fanatik
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