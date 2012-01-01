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    Форвард Оникуру отказался переходить в РПЛ. Им интересовался ЦСКА

    Нападающий Анри Оникуру отказался от предложения переехать в РПЛ. Источник не называет клуб, который выходил на футболиста, но известно, что им интересовался ЦСКА.

    Оникуру сейчас находится в расположении «Монако», но настроен на возвращение в «Галатасарай», где уже выступал ранее. Нигериец заинтересован в работе с главным тренером Фатихом Теримом.

    • В текущем сезоне Лиги 1 Оникуру провел 4 матча, сделал результативный пас.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • ЦСКА делал предложение Оникуру еще летом прошлого года.

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    Источник: Fanatik

    Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      boog_17 2 часа назад

      "источник не называл, но известно"... дешёвые писАки ))

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      Рейтинг: +1520

      Fusballer 3 часа назад

      Сделал целый пас? Надо брать!

      0
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      Рейтинг: +605

      ZEVS71 4 часа назад

      Статистика супер, таких напов у нас своих хватает

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