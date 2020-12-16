Форвард Оникуру отказался переходить в РПЛ. Им интересовался ЦСКА

Нападающий Анри Оникуру отказался от предложения переехать в РПЛ. Источник не называет клуб, который выходил на футболиста, но известно, что им интересовался ЦСКА.

Оникуру сейчас находится в расположении «Монако», но настроен на возвращение в «Галатасарай», где уже выступал ранее. Нигериец заинтересован в работе с главным тренером Фатихом Теримом.