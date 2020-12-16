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  • Форвард Оникуру отказался переходить в РПЛ. Им интересовался ЦСКА

Форвард Оникуру отказался переходить в РПЛ. Им интересовался ЦСКА

16 декабря 2020, 11:29
4

Нападающий Анри Оникуру отказался от предложения переехать в РПЛ. Источник не называет клуб, который выходил на футболиста, но известно, что им интересовался ЦСКА.

Оникуру сейчас находится в расположении «Монако», но настроен на возвращение в «Галатасарай», где уже выступал ранее. Нигериец заинтересован в работе с главным тренером Фатихом Теримом.

  • В текущем сезоне Лиги 1 Оникуру провел 4 матча, сделал результативный пас.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • ЦСКА делал предложение Оникуру еще летом прошлого года.

Источник: Fanatik

Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Оникуру Анри
Комментарии (4)
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ZEVS71
1608108457
Статистика супер, таких напов у нас своих хватает
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Fusballer
1608111203
Сделал целый пас? Надо брать!
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boog_17
1608112689
"источник не называл, но известно"... дешёвые писАки ))
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CSKA57
1608124429
Игроки уже боятся в ЦСКА переходить... Перешел, и оказался ненужным. Кому это надо?
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