«Галатасарай» намерен взять Промеса в аренду после срыва трансфера Оникуру

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес может перейти в «Галатасарай», сообщает Aslan Arenasi.
Турецкий клуб переключился на 29-летнего вингера после неудачных переговоров по трансферу форварда «Монако» Анри Оникуру. Требования французского клуба показались туркам завышенными.
«Галатасарай» хочет взять Промеса в аренду и уже вступил в переговоры с «Аяксом».
- Ранее о переговорах с Промесом сообщал «Спартак».
- Промес хочет завершить карьеру в России.
- У него есть бизнес в Москве.
- Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
Источник: Aslan Arenasi
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