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    «Галатасарай» намерен взять Промеса в аренду после срыва трансфера Оникуру

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес может перейти в «Галатасарай», сообщает Aslan Arenasi.

    Турецкий клуб переключился на 29-летнего вингера после неудачных переговоров по трансферу форварда «Монако» Анри Оникуру. Требования французского клуба показались туркам завышенными.

    «Галатасарай» хочет взять Промеса в аренду и уже вступил в переговоры с «Аяксом».

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    Источник: Aslan Arenasi

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    19.01.2021 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4720

      Puddle 2 часа назад

      Кстати, кони хряков сегодня в хоккей отодрали! Гы-гы-гы!

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