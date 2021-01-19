«Галатасарай» намерен взять Промеса в аренду после срыва трансфера Оникуру

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес может перейти в «Галатасарай», сообщает Aslan Arenasi.

Турецкий клуб переключился на 29-летнего вингера после неудачных переговоров по трансферу форварда «Монако» Анри Оникуру. Требования французского клуба показались туркам завышенными.

«Галатасарай» хочет взять Промеса в аренду и уже вступил в переговоры с «Аяксом».