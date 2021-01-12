Журналист Терлецкий: «У Промеса есть бизнес в Москве»

Севастиан Терлецкий, обозреватель «Спорт-Экспресса», назвал причину, по которой игрок «Аякса» Квинси Промес может быть заинтересован в возвращении в Россию. Переговоры по его трансферу ведет «Спартак».
«Насколько знаю, у Промеса по-прежнему в Москве есть доля в бизнесе. Она связана с барбершопом. Москва для него стопудово не чужой город», – сказал Терлецкий.
- Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Хавбек забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
- Москвичи идут в РПЛ 3-ми.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»