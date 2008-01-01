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    Журналист Терлецкий: «У Промеса есть бизнес в Москве»

    Севастиан Терлецкий, обозреватель «Спорт-Экспресса», назвал причину, по которой игрок «Аякса» Квинси Промес может быть заинтересован в возвращении в Россию. Переговоры по его трансферу ведет «Спартак».

    «Насколько знаю, у Промеса по-прежнему в Москве есть доля в бизнесе. Она связана с барбершопом. Москва для него стопудово не чужой город», – сказал Терлецкий.

    • Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Хавбек забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
    • Москвичи идут в РПЛ 3-ми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14806

      vladimir-7 35 минут назад

      Так вот почему Промес напоминает спартаку о себе, оказывается из-за
      бизнеса в Москве. Торгаши, называющие себя бизнесменами, ищут друг друга всюду.

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      Рейтинг: +9979

      ilichkadr 1 час назад

      Представляю Антоху с бородой как у Москарделли.

      0
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      Рейтинг: +3723

      алдан2014 2 часа назад

      Болельщики любят Антоху. Он всегда целиком был в игре. Команда бывало вся стояла,Квинси один делал победы в матчах. Мы все его ждём

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      Рейтинг: +14806

      vladimir-7 > алдан2014 1 час назад

      Ну ты и фантазёр.

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