Журналист Алланазаров: «60 процентов, что Промес вернется в «Спартак». Квинси хочет завершить карьеру в России»

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров назвал вероятным возвращение Квинси Промеса в «Спартак». Фанаты москвичей хотели бы такого трансфера.

«На этот момент даю 60 процентов, что Промес вернется. Квинси хочет завершить карьеру в России. Сейчас идет разговор клубов по деньгам. Мне Промес говорил, что еще приедет в Россию», – сказал журналист.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Хавбек забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Москвичи идут в РПЛ 3-ми.

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