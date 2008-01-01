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    Журналист Алланазаров: «60 процентов, что Промес вернется в «Спартак». Квинси хочет завершить карьеру в России»

    Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров назвал вероятным возвращение Квинси Промеса в «Спартак». Фанаты москвичей хотели бы такого трансфера.

    «На этот момент даю 60 процентов, что Промес вернется. Квинси хочет завершить карьеру в России. Сейчас идет разговор клубов по деньгам. Мне Промес говорил, что еще приедет в Россию», – сказал журналист.

    • Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Хавбек забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
    • Москвичи идут в РПЛ 3-ми.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3311

      Ганнибал Лектор 43 минуты назад

      Топ-болельщик команды - уголовник Ефремов, нападающий - уголовник Кокорин, в полузащиту приобретается уголовник Промес. Вопрос: кто будет новым тренером команды, и в какие игры будет играть спартак?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1784

      Aston > Ганнибал Лектор 41 минуту назад

      Это свое хавло открыл очередной тупой клоун с проворованной властью страны и клуба? Никак не протрезвеешь после праздников?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12678

      alarm 1 час назад

      позор!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1784

      Aston > alarm 43 минуты назад

      Позор бревну передергивать

      2
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