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  • «Братуха, с твоим днeм! Всегда рады видеть в Москве». «Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

«Братуха, с твоим днeм! Всегда рады видеть в Москве». «Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

4 января 2021, 18:42
8

«Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника «Аякса» Квинси Промеса. Ему исполнилось 29 лет.

«Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу – лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых.

Всегда рады видеть в Москве», – написал «Спартак» в твиттере.

  • Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
  • Хавбек забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
  • По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность возвращения Промеса.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (8)
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Вомбат
1609780801
Хоть его и выпустили под подписку до суда, в Москве он будет теперь разве что через четыре года, после отсидки. Еще четыре раза вы так поздравите, может быть и проникнется и приедет погостить.
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raritet
1609781433
Если еще какой-нибудь форвард СПАРТАКА попадет за решетку и вернется в Спартак, плюс Промес , плюс Кокорин, впереди будет чудесное трио " Век воли не видать".
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anfinogentovasusanna
1609784276
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Иван Петров 1986
1609785538
Нашли братуху.
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seth343
1609786592
Промес с днюхой, ты много пользы приносил Спартаку.
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Hektor 84
1609791900
С днем рождения! Рад буду если вернешься в Спартак!
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mutabor0992
1609796745
А его еще не закрыли???
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zigbert
1609854391
Свои лучшие матчи провел в Спартаке. С Днем рождения Квинси!
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