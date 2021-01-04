«Братуха, с твоим днeм! Всегда рады видеть в Москве». «Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника «Аякса» Квинси Промеса. Ему исполнилось 29 лет.

«Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу – лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых.

Всегда рады видеть в Москве», – написал «Спартак» в твиттере.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Хавбек забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность возвращения Промеса.