«Братуха, с твоим днeм! Всегда рады видеть в Москве». «Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника «Аякса» Квинси Промеса. Ему исполнилось 29 лет.
«Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу – лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых.
Всегда рады видеть в Москве», – написал «Спартак» в твиттере.
- Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Хавбек забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
- По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность возвращения Промеса.
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Источник: твиттер «Спартака»