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    «Братуха, с твоим днeм! Всегда рады видеть в Москве». «Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

    «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника «Аякса» Квинси Промеса. Ему исполнилось 29 лет.

    «Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу – лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых.

    Всегда рады видеть в Москве», – написал «Спартак» в твиттере.

    • Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Хавбек забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
    • По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность возвращения Промеса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      anfinogentovasusanna 1 минуту назад

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      Рейтинг: +3042

      raritet 49 минут назад

      Если еще какой-нибудь форвард СПАРТАКА попадет за решетку и вернется в Спартак, плюс Промес , плюс Кокорин, впереди будет чудесное трио " Век воли не видать".

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      Рейтинг: +7203

      Вомбат 59 минут назад

      Хоть его и выпустили под подписку до суда, в Москве он будет теперь разве что через четыре года, после отсидки. Еще четыре раза вы так поздравите, может быть и проникнется и приедет погостить.

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      Рейтинг: +10508

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Присоединяюсь к поздравлению !!! Антоха - огонь ))) Нам сейчас не хватает таких игроков .

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      Рейтинг: +4554

      Puddle 1 час назад

      Большому любимцу! Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +12645

      alarm 1 час назад

      позорники, включайте прямо сейчас матч премьер и смотрите, как зенит отодрал ливерпуль. промесу и не снилось! стыдно за 7:0, хряки!

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      Рейтинг: +6238

      Alekxei Z. > alarm 54 минуты назад

      Дебил , то Ливерпуль...
      Не Брюгге же.

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      Рейтинг: +12645

      alarm > Alekxei Z. 48 минут назад

      дегенерат, то ливерпуль
      не аек, легия или санкт-галлен
      гы-гы

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      Рейтинг: -559

      alarm_иг > alarm 46 минут назад

      По программе - Ливер - блохастый синит. В этом матче ливер выиграл 3:1. И кто кого отодрал? Гыгыгы

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      Рейтинг: +12645

      alarm > alarm_иг 43 минуты назад

      нет такого по матч премьер, не изди. кстати, зенит тогда выбил ливер по сумме двух матчей. а потом оба нагнули вонючий спортаг, не менее 5 голов каждый. гы-гы!

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      Рейтинг: -559

      alarm_иг > alarm 35 минут назад

      alarm 1 час назад
      позорники, включайте прямо сейчас матч премьер и смотрите, как зенит отодрал ливерпуль

      alarm > alarm_иг 1 минуту назад
      нет такого по матч премьер, не изди

      Так есть или нет? Гыгы.

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      Рейтинг: +3478

      mopecekca > alarm 14 минут назад

      *** соси, *****

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