Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Completesports: форвард «Монако» Оникуру зимой может перейти в «Локомотив»

    «Локомотив» заинтересован в нападающем «Монако» Анри Оникуру. Зимой футболист может переехать в Россию на правах аренды, пишет Completesports.

    Конкурентом в борьбе за нигерийца будет «Галатасарай», за который форвард выступал в аренде в прошлом сезоне. На рынке игрок стоит 13 миллионов евро.

    • Ранее в Оникуру был заинтересован ЦСКА.
    • В текущем сезоне форвард провел четыре матча, сделал результативный пас.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: Completesports

    Нигерийское издание, основанное в 1995-м году. Аудитория в твиттере - более 64-х тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:30
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1

      ojwell 39 минут назад

      Заpаботок на ставках -> portal-bet.ru

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7786

      parevg > ojwell 13 минут назад

      Утухни спаммер долбанный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2966

      InterMilLano1908 1 час назад

      Добротный нап, но он вроде ЦСКА отказал тк не хочет в Россию ехать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Aleksandeer > InterMilLano1908 28 минут назад

      По официальной информации, он боится расизма в России

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74476
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru