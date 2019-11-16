Completesports: форвард «Монако» Оникуру зимой может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» заинтересован в нападающем «Монако» Анри Оникуру. Зимой футболист может переехать в Россию на правах аренды, пишет Completesports.
Конкурентом в борьбе за нигерийца будет «Галатасарай», за который форвард выступал в аренде в прошлом сезоне. На рынке игрок стоит 13 миллионов евро.
- Ранее в Оникуру был заинтересован ЦСКА.
- В текущем сезоне форвард провел четыре матча, сделал результативный пас.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
Источник: Completesports
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