Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Completesports: форвард «Монако» Оникуру зимой может перейти в «Локомотив»

Completesports: форвард «Монако» Оникуру зимой может перейти в «Локомотив»

16 ноября 2019, 17:30
10

«Локомотив» заинтересован в нападающем «Монако» Анри Оникуру. Зимой футболист может переехать в Россию на правах аренды, пишет Completesports.

Конкурентом в борьбе за нигерийца будет «Галатасарай», за который форвард выступал в аренде в прошлом сезоне. На рынке игрок стоит 13 миллионов евро.

  • Ранее в Оникуру был заинтересован ЦСКА.
  • В текущем сезоне форвард провел четыре матча, сделал результативный пас.
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: Completesports

Нигерийское издание, основанное в 1995-м году. Аудитория в твиттере - более 64-х тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Монако Оникуру Анри
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1573915287
Добротный нап, но он вроде ЦСКА отказал тк не хочет в Россию ехать
Ответить
Lester84
1573919996
Он же расизма в России боялся
Ответить
Из Твери Леха
1573923192
Чет росточком не вышел.
Ответить
Фан666
1573931612
Реальный отброс, ещё и ссыкло.
Ответить
user3618
1573931704
ОН.Л И КУ..ИК он знает свое дело от клуба МОН.ИК
Ответить
absent32
1573932662
на что опирается наша селекционная служба??? паренек в чемпионате Франции отыграл 160 минут в 4 матчах и не забив ни единого гола. снова начинается охота на бестолковых нападающих?)
Ответить
Черкизовский Кот
1573935160
Если прочитать фамилию наоборот, то получится "Урукино". Звучит, словно название обычной российской деревни.
Ответить
Shotlandets86
1573935474
Начнём с того, что он не нап, а вингер или инсайд.
Ответить
Князев
1573943351
Покупаем ещё одного халтурщика. Что он показал в этом сезоне? НИЧЕГО! Хватит коллекционировать всяких Эдеров, Смоловых и Джорджевичей.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+