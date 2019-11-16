Completesports: форвард «Монако» Оникуру зимой может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» заинтересован в нападающем «Монако» Анри Оникуру. Зимой футболист может переехать в Россию на правах аренды, пишет Completesports.

Конкурентом в борьбе за нигерийца будет «Галатасарай», за который форвард выступал в аренде в прошлом сезоне. На рынке игрок стоит 13 миллионов евро.