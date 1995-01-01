Боласи перешел из «Эвертона» в «Спортинг». Его пытался подписать ЦСКА

Полузащитник «Эвертона» Янник Боласи стал игроком лиссабонского «Спортинга».
30-летний хавбек перешел в португальский клуб на правах аренды. Боласи подписал контракт со «Спортингом» контракт до 30 июня 2020 года.
В последний день трансферного окна обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщал, что ЦСКА работает над переходом конголезца. Ранее Боласи отказал ЦСКА, мотивировав решение нежеланием сталкиваться с расистскими проявлениями.
- «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
- Боласи провел за «Эвертон» 32 матча, забил два гола и отдал четыре ассиста.