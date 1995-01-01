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    Боласи перешел из «Эвертона» в «Спортинг». Его пытался подписать ЦСКА

    Полузащитник «Эвертона» Янник Боласи стал игроком лиссабонского «Спортинга».

    30-летний хавбек перешел в португальский клуб на правах аренды. Боласи подписал контракт со «Спортингом» контракт до 30 июня 2020 года.

    В последний день трансферного окна обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщал, что ЦСКА работает над переходом конголезца. Ранее Боласи отказал ЦСКА, мотивировав решение нежеланием сталкиваться с расистскими проявлениями.

    • «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
    • Боласи провел за «Эвертон» 32 матча, забил два гола и отдал четыре ассиста.

    Источник: Transfermarkt

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