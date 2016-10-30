АПЛ. «Эвертон» на своем поле победил «Вест Хэм»

В рамках 10-го тура АПЛ «Эвертон» дома переиграл «Вест Хэм». Голами в составе хозяев отметились Ромелу Лукаку и Росс Баркли.
Стоит отметить, что Янник Боласи сделал в этом сезоне четыре голевых передачи, все они были адресованы на Ромелу Лукаку. Бельгиец же забил 50-й гол за «Эвертон» в АПЛ, выйдя на третье место по количеству забитых за «ирисок» мячей в чемпионате Англии.
Англия. Премьер-лига. 10-й тур
Эвертон – Вест Хэм – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Лукаку, 50; 2:0 – Баркли, 76.
Источник: Бомбардир.ру