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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Эвертон - Вест Хэм

30.10.2016, Воскресенье, 16:30 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 10 тур Эвертон - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Эвертон 2:3 Вест Хэм
12 тур
7 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 17:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
12 тур
22 ноября, суббота 18:00 Эвертон 2:1 Вест Хэм
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
повторный матч		 13 января, вторник 22:45 Вест Хэм 2:2
(9:8)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
6 января, вторник 22:45 Эвертон 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 19:00 Эвертон 1:0 Вест Хэм
5 тур
21 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Эвертон 2:0 Вест Хэм
18 тур
22 декабря, суббота 19:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
20 тур
28 декабря, вторник 20:30 Вест Хэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
33 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
37 тур
16 мая, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
22 марта, суббота 20:15 Эвертон 1:1 Вест Хэм
17 тур
15 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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