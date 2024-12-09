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Уотфорд
Майкл Антонио
€ 700 тыс
Майкл Антонио
Уотфорд
28 марта 1990 (36), Лондон
#18 | Нападающий
Ямайка | Англия
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Публикации
Антонио из «Вест Хэма» выбыл на год после ДТП
2024.12.09 22:52
Фото
У Антонио из «Вест Хэма» перелом конечности после ДТП
2024.12.08 18:44
Кубок Америки. Эквадор обыграл Ямайку Николсона
2024.06.27 02:58
Форвард «Вест Хэма» раскритиковал судейство после матча с «Байером»
2024.04.19 12:32
Фото
Игроки «Вест Хэма» вышли на тренировку с именами женщин на спине, которые их вдохновили. Почти все написали маму
2023.03.08 20:06
1
«Вест Хэм» отказал «Челси» в аренде форварда Антонио
2023.01.15 13:24
Антонио: «Холанд забьет минимум 45 голов за сезон АПЛ»
2022.10.08 13:30
Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»
2022.02.10 14:50
17
«Вест Хэм» продлил контракт с форвардом Антонио
2022.01.08 08:43
Фото
Антонио – лучший игрок августа в АПЛ. У него 4 гола и 3 ассиста в 3 матчах
2021.09.10 14:34
1
АПЛ. Покер Антонио принес «Вест Хэму» разгромную победу над «Норвичем», «Уотфорд» обыграл «Ньюкасл»
2020.07.11 16:28
1
Фото
Форвард «Вест Хэма» Антонио в костюме снеговика попал в аварию на своем Lamborghini
2019.12.27 13:27
2
Игрок «Вест Хэма» Антонио: «Чтобы остановить расизм, нужно снимать очки с клубов»
2019.12.25 21:32
8
АПЛ. «Тоттенхэм» впервые пропустил и проиграл на новом стадионе
2019.04.27 16:23
17
Фото
Лучший игрок «Вест Хэма» этого сезона продлил контракт с клубом
2017.05.12 00:28
3
Хавбек «Вест Хэма» Антонио выбыл до конца сезона
2017.04.13 13:40
Видео
«Вест Хэм» открыл счет спустя 48 секунд после незабитого пенальти «Борнмута»
2017.03.11 19:32
1
Полузащитник «Вест Хэма» Антонио повторил достижение Ди Канио
2017.01.14 20:17
1
«Челси» проявляет интерес к Антонио
2017.01.04 00:21
1
Лингард, Рэшфорд и Антонио вызваны в расположение сборной Англии
2016.10.03 00:09
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» выбил «Ливерпуль»
2016.02.10 01:25
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