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    Антонио из «Вест Хэма» выбыл на год после ДТП

    Определен срок восстановления форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио после ДТП.

    Игрок пропустит ближайший год как минимум. Более того, как пишет Daily Mail, перед 34-летним Антонио может встать вопрос о завершении карьеры.

    • Английский футболист попал в аварию в субботу вечером. Ему была сделана операция из-за перелома нижней конечности.
    • Игрок врезался на «Феррари» в дерево и в течение 45 минут не мог выбраться из автомобиля, пока не пришла помощь.
    • Антонио в сезоне АПЛ провел все 14 матчей, забил гол, сделал ассист.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: The Guardian

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    09.12.2024 22:52
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