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    • Форвард «Вест Хэма» раскритиковал судейство после матча с «Байером»

    Форвард «Вест Хэма» раскритиковал судейство после матча с «Байером»

    Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио подвел итоги ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы с «Байером» (1:1). Матч обслуживала бригада рефери во главе с испанцем Хосе Марией Санчесом Мартинесом.

    «Мы показали хорошую игру, у нас было немало моментов. Очевидно, у них качественная команда. Я разочарован тем, как мы играли на прошлой неделе. Мы выразили им слишком много уважения.

    В этом матче было такое ощущение, ты играешь не против 11 человек, а против 13-14, включая двух лайнсменов.

    Ты просто должен продолжать давить и пытаться сделать так, чтобы решения шли в твою сторону. А они не шли. Мы должны были продолжать играть по-своему и оставаться профессионалами.

    Мы очень гордимся собой, добиться того, чего мы достигли за последние четыре года, просто невероятно. Несколько лет подряд выходить в четвертьфинал еврокубка – никогда бы не подумал. Мы были командой-«йойо»: то попадали в Европу, то боролись за вылет», – сказал Антонио.

    • Ямаец забил единственный гол своей команды в этом матче на 13-й минуте.
    • Первая игра закончилась победой «Байера» со счетом 2:0.

    Источник: BBC

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