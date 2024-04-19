Форвард «Вест Хэма» раскритиковал судейство после матча с «Байером»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио подвел итоги ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы с «Байером» (1:1). Матч обслуживала бригада рефери во главе с испанцем Хосе Марией Санчесом Мартинесом.

«Мы показали хорошую игру, у нас было немало моментов. Очевидно, у них качественная команда. Я разочарован тем, как мы играли на прошлой неделе. Мы выразили им слишком много уважения.

В этом матче было такое ощущение, ты играешь не против 11 человек, а против 13-14, включая двух лайнсменов.

Ты просто должен продолжать давить и пытаться сделать так, чтобы решения шли в твою сторону. А они не шли. Мы должны были продолжать играть по-своему и оставаться профессионалами.

Мы очень гордимся собой, добиться того, чего мы достигли за последние четыре года, просто невероятно. Несколько лет подряд выходить в четвертьфинал еврокубка – никогда бы не подумал. Мы были командой-«йойо»: то попадали в Европу, то боролись за вылет», – сказал Антонио.