Кубок Америки. Эквадор обыграл Ямайку Николсона

Эквадор оказался сильнее Ямайки (3:1) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Эквадору удалось ударно провести первую половину поединка. Команда дважды поразила ворота Ямайки. Сначала в собственные ворота забил хавбек Кейси Палмер. Удвоил преимущество эквадорский полузащитник Кендри Паэс.

Во втором тайме Ямайке удалось отквитать один мяч. Отличился форвард Микаил Антонио. Точку в матче поставил Алан Минда. Финальный свисток рефери зафиксировал победу Эквадора. Игрок «Спартака» Шамар Николсон провел на поле 83 минуты.

Благодаря этому результату Эквадор заработал 3 турнирных балла. Ямайка же после двух туров замыкает квартет, не набрав ни одного очка.

Кубок Америки. Групповой этап. 2-й тур

Эквадор – Ямайка – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Палмес, 13 (аг.); 2:0 –Паэс, 45+4; 2:1 -Антонио, 54; 3:1 – Минда, 90+1

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