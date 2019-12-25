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  • Игрок «Вест Хэма» Антонио: «Чтобы остановить расизм, нужно снимать очки с клубов»

Игрок «Вест Хэма» Антонио: «Чтобы остановить расизм, нужно снимать очки с клубов»

25 декабря 2019, 21:32
8

Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио предложил снимать очки с клубов, если их болельщики на почве расизма оскорбляют игроков. По мнению спортсмена, компетентные органы должны проявлять больше заинтересованности в борьбе с расизмом.

«FA должна усерднее бороться с расизмом. Нет смысла наказывать отдельных людей, нужно наказывать клубы. Имею в виду снятие очков. Штрафы тоже ничего не дают, клубы без проблем их выплачивают, поскольку зарабатывают миллиарды», – считает Антонио.

  • Футболист в сезоне АПЛ провел шесть матчей, забил гол.
  • 29-летний Антонио стоит на рынке 12 миллионов евро.
  • «Вест Хэм» в АПЛ идет 16-м.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Антонио Майкл
Комментарии (8)
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1577303306
Бл*** ну что чёрные побелеют что ли если с клубов очки снимать. Вы сами раздуваете из этого шумиху. Чёрного называют чёрным, эко дикость, назовите белого белым в ответ. Обезьяной называют? Так все от них произошли.
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CSKA471
1577308337
Б...ть я белый, с.ука чертов снежок и что с того ??? Какого хрен.а черный-черный, белый-белый, красный-красный???вам не нравиться цвет?идите к психиатру, он вам зелёный пропишет
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Yev
1577313872
Ведите себя как люди и вас не будут обзывать обезьяной. Меньше реагируйте, многие этим пользуются чтобы создать хайп. Интересно, Пеле часто реагировал на проявления расизма? Если у игрока темного цвета кожи что-то не получается, проще списать это на дискомфорт от расизма.
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kliker
1577321654
Если эти зрелища начнут их доставать телерастией, расизмом, кретинизмом или или прочими -измами, болельщики найдут себе другие развлечения.
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ItalianFootball
1577342739
Чтобы его остановить, надо понять что это, а нынче уже все подряд - расизм, шовинизм, гомофобия, сексизм и т д Время хайпа на якобы боли и притеснениях якобы меньшинств.
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