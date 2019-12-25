Игрок «Вест Хэма» Антонио: «Чтобы остановить расизм, нужно снимать очки с клубов»

Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио предложил снимать очки с клубов, если их болельщики на почве расизма оскорбляют игроков. По мнению спортсмена, компетентные органы должны проявлять больше заинтересованности в борьбе с расизмом.
«FA должна усерднее бороться с расизмом. Нет смысла наказывать отдельных людей, нужно наказывать клубы. Имею в виду снятие очков. Штрафы тоже ничего не дают, клубы без проблем их выплачивают, поскольку зарабатывают миллиарды», – считает Антонио.
- Футболист в сезоне АПЛ провел шесть матчей, забил гол.
- 29-летний Антонио стоит на рынке 12 миллионов евро.
- «Вест Хэм» в АПЛ идет 16-м.
Источник: The Guardian