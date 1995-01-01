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    Игрок «Вест Хэма» Антонио: «Чтобы остановить расизм, нужно снимать очки с клубов»

    Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио предложил снимать очки с клубов, если их болельщики на почве расизма оскорбляют игроков. По мнению спортсмена, компетентные органы должны проявлять больше заинтересованности в борьбе с расизмом.

    «FA должна усерднее бороться с расизмом. Нет смысла наказывать отдельных людей, нужно наказывать клубы. Имею в виду снятие очков. Штрафы тоже ничего не дают, клубы без проблем их выплачивают, поскольку зарабатывают миллиарды», – считает Антонио.

    • Футболист в сезоне АПЛ провел шесть матчей, забил гол.
    • 29-летний Антонио стоит на рынке 12 миллионов евро.
    • «Вест Хэм» в АПЛ идет 16-м.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +376

      Play 14 минут назад

      Бл*** ну что чёрные побелеют что ли если с клубов очки снимать. Вы сами раздуваете из этого шумиху. Чёрного называют чёрным, эко дикость, назовите белого белым в ответ. Обезьяной называют? Так все от них произошли.

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      Рейтинг: +1137

      solodealer 15 минут назад

      Согласен! С клубов снимать очки, а с расистов снимать штаны и превращать их в одно из меньшинств...

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