АПЛ. Покер Антонио принес «Вест Хэму» разгромную победу над «Норвичем», «Уотфорд» обыграл «Ньюкасл»

Завершились два матча 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм» в гостях разгромил «Норвич» со счетом 4:0. Все четыре гола забил полузащитник Майкл Антонио.

«Уотфорд» дома одержал волевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:1 благодаря дублю Троя Дини с пенальти.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Норвич Сити – Вест Хэм – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Антонио, 11; 0:2 – Антонио, 45+1; 0:3 – Антонио, 54; 0:4 – Антонио, 74.

Уотфорд – Ньюкасл Юнайтед – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гэйл, 23; 1:1 – Дини (с пенальти), 52; 2:1 – Дини (с пенальти), 82.

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