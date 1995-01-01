Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    АПЛ. Покер Антонио принес «Вест Хэму» разгромную победу над «Норвичем», «Уотфорд» обыграл «Ньюкасл»

    Завершились два матча 35-го тура английской Премьер-лиги.

    «Вест Хэм» в гостях разгромил «Норвич» со счетом 4:0. Все четыре гола забил полузащитник Майкл Антонио.

    «Уотфорд» дома одержал волевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:1 благодаря дублю Троя Дини с пенальти.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Норвич Сити – Вест Хэм – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Антонио, 11; 0:2 – Антонио, 45+1; 0:3 – Антонио, 54; 0:4 – Антонио, 74.

    Уотфорд – Ньюкасл Юнайтед – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гэйл, 23; 1:1 – Дини (с пенальти), 52; 2:1 – Дини (с пенальти), 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77749
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru