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Трой Дини
Трой Дини
Завершил карьеру
29 июня 1988 (38), Бирмингем
#14 | Нападающий
183 см | 90 кг
Англия
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Трансферы
Публикации
«Тоттенхэму» предложили услуги капитана «Уотфорда» Дини
2020.08.02 11:44
The Sun: капитан «Уотфорда» Дини назвал репортера ублюдком после вопроса о завершении карьеры
2020.07.26 23:40
1
Игроки АПЛ хотят разместить на футболках вместо имен слоган в поддержку чернокожих
2020.06.11 13:39
12
Фото
Форвард «Уотфорда» Дини стал покровителем ЛГБТ-группировки фанатов
2020.02.19 14:53
27
19-20 апреля игроки АПЛ бойкотируют соцсети в рамках борьбы с расизмом
2019.04.18 21:07
4
Дини – фанатам «Уотфорда»: «Дайте нам самим выбить дерьмо из «Эвертона»
2019.02.08 08:07
1
Игрок «Уотфорда» Дини: «Тренер Маццари в глаза говорил одно, а делал – другое»
2018.09.13 22:57
Фото
Капитан «Уотфорда» избежал наказания за неприличный жест в матче с «Челси»
2018.02.07 22:05
1
Фото
Забив «Челси», капитан «Уотфорда» показал трибунам средний палец
2018.02.06 01:21
2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда», команды забили шесть голов
2017.11.29 00:51
5
Дини – «Арсеналу»: «Парни, имейте немного яиц»
2017.10.15 14:01
10
Дини: «Бельерин сказал, что не фолил в штрафной? Эктору мешали длинные волосы; он не видел, что творил»
2017.10.14 22:04
1
Китайский клуб хочет приобрести нападающего «Уотфорда» за 25 миллионов
2017.01.08 21:14
2
«Лестер» может переключить свой интерес на Бони
2016.06.26 13:56
1
Дини не хочет продлевать контракт с «Уотфордом», чтобы перейти в «Лестер»
2016.06.26 11:02
1
«Уотфорд» ответил отказом на 20-миллионное предложение «Лестера» по Дини
2016.06.11 12:02
«Лестер» не получит Дини
2016.06.10 08:15
3
«Лестер» готов заплатить за Дини и Боласи 40 миллионов
2016.05.08 15:01
1
Дини может выбрать вместо сборной Англии Северную Ирландию
2016.03.27 10:01
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Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
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«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
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