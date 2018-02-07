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    Капитан «Уотфорда» избежал наказания за неприличный жест в матче с «Челси»

    Встреча 26 тура чемпионата Англии «Уотфорд»«Челси» завершилась со счетом 4:1.

    Автор первого гола Трой Дини после гола с пенальти показал средние пальцы в сторону трибун. Сообщалось, что англичанин может понести наказание в виде дисквалификации от Футбольной ассоциации Англии.

    По информации журналиста Daily Star Пола Брауна, в результате совещания трое бывших арбитров решили, что действия 29-летнего Дини не достойны красной карточки.

    В текущем сезоне форвард забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в 19 матчах всех турниров.

    Источник: Twitter

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    07.02.2018 22:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 8 февраля 2018, 08:05

      Надо в фифе 2019 такое празднование вести

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