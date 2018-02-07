Капитан «Уотфорда» избежал наказания за неприличный жест в матче с «Челси»

Встреча 26 тура чемпионата Англии «Уотфорд» – «Челси» завершилась со счетом 4:1.

Автор первого гола Трой Дини после гола с пенальти показал средние пальцы в сторону трибун. Сообщалось, что англичанин может понести наказание в виде дисквалификации от Футбольной ассоциации Англии.

По информации журналиста Daily Star Пола Брауна, в результате совещания трое бывших арбитров решили, что действия 29-летнего Дини не достойны красной карточки.

В текущем сезоне форвард забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в 19 матчах всех турниров.