Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дини – «Арсеналу»: «Парни, имейте немного яиц»

15 октября 2017, 14:01
10

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини поделился мнением о победе над «Арсеналом» (2:1) в рамках 8-го тура АПЛ.

После матча главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер раскритиковал работу арбитров за пенальти, поставленный в ворота его команды.

«Слышал, что Венгер сказал, будто «Арсенал» проиграл из-за спорного пенальти. Я не собираюсь ничего говорить про господина Венгера. Есть причина, по которой «Арсенал» проиграл, но это не пенальти.

Мне нужно следить за тем, что говорю по телевидению, но вот что скажу: имейте немного яиц, парни», – сказал Дини.

Источник: BT Sport
Англия. Премьер-лига Уотфорд Арсенал Дини Трой
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1508065722
Хорошо сказал - аккуратно, корректно и по делу!.. Хотя перевод крайней фразы сомнителен...
Ответить
Italian_93
1508065892
Wenger Out
Ответить
vick-north-west
1508066369
Наверно, Дзюба переводчиком на бомбардире подрабатывает пока на скамейке сидит.
Ответить
Gullit 76
1508066618
Немного?В смысле одно?
Ответить
Etiainen
1508067333
горстку
Ответить
hevbn 28
1508067913
По сути абсолютно согласен с Троем тем более, что именно он перевернул игру своим неуемным желанием бороться , а про саму игру в первом тайме Арсенал чуть-чуть играл лучше соперника , а во втором тайме канониров на поле просто не стало, тяжело это (присутствие отсутствия) связывать с пенальти, каким бы спорным он не был ,"шершни " по моему заслужили победу.
Ответить
acer2003
1508068577
Немного, это по пол яйца на игрока ?)))
Ответить
slavikil
1508070075
Просто так вышло, все сильные команды в своих чемпионатах проиграли
Ответить
red-killer
1508070854
Старый добрый Арсенал взял и проеб-л
Ответить
Superviser77
1508115496
Прав чувак!..
Ответить
Главные новости
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
1
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Все новости
Все новости
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
Вчера, 18:57
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
Вчера, 18:03
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+