Дини – «Арсеналу»: «Парни, имейте немного яиц»

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини поделился мнением о победе над «Арсеналом» (2:1) в рамках 8-го тура АПЛ.

После матча главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер раскритиковал работу арбитров за пенальти, поставленный в ворота его команды.

«Слышал, что Венгер сказал, будто «Арсенал» проиграл из-за спорного пенальти. Я не собираюсь ничего говорить про господина Венгера. Есть причина, по которой «Арсенал» проиграл, но это не пенальти.

Мне нужно следить за тем, что говорю по телевидению, но вот что скажу: имейте немного яиц, парни», – сказал Дини.