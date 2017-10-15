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    Дини – «Арсеналу»: «Парни, имейте немного яиц»

    Нападающий «Уотфорда» Трой Дини поделился мнением о победе над «Арсеналом» (2:1) в рамках 8-го тура АПЛ.

    После матча главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер раскритиковал работу арбитров за пенальти, поставленный в ворота его команды.

    «Слышал, что Венгер сказал, будто «Арсенал» проиграл из-за спорного пенальти. Я не собираюсь ничего говорить про господина Венгера. Есть причина, по которой «Арсенал» проиграл, но это не пенальти.

    Мне нужно следить за тем, что говорю по телевидению, но вот что скажу: имейте немного яиц, парни», – сказал Дини.

    Источник: BT Sport

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    15.10.2017 14:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 октября 2017, 03:58

      Прав чувак!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      red-killer 15 октября 2017, 15:34

      Старый добрый Арсенал взял и проеб-л

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41

      slavikil 15 октября 2017, 15:21

      Просто так вышло, все сильные команды в своих чемпионатах проиграли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 октября 2017, 14:56

      Немного, это по пол яйца на игрока ?)))

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 октября 2017, 14:45

      По сути абсолютно согласен с Троем тем более, что именно он перевернул игру своим неуемным желанием бороться , а про саму игру в первом тайме Арсенал чуть-чуть играл лучше соперника , а во втором тайме канониров на поле просто не стало, тяжело это (присутствие отсутствия) связывать с пенальти, каким бы спорным он не был ,"шершни " по моему заслужили победу.

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 15 октября 2017, 14:35

      горстку

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 октября 2017, 14:23

      Немного?В смысле одно?

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 октября 2017, 14:19

      Наверно, Дзюба переводчиком на бомбардире подрабатывает пока на скамейке сидит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 15 октября 2017, 14:11

      Wenger Out

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 14:08

      Хорошо сказал - аккуратно, корректно и по делу!.. Хотя перевод крайней фразы сомнителен...

      3
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