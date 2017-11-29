АПЛ. «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда», команды забили шесть голов

«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Уотфордом» – 4:2. Дубль в составе «красных дьяволов» оформил полузащитник Эшли Янг.

В другой встрече «Ньюкасл Юнайтед» вырвал ничью у «Вест Бромвича» (2:2).

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Янг, 19; 0:2 – Янг, 25; 0:3 – Марсьяль, 32; 1:3 – Дини, 77 (с пенальти); 2:3 – Дюкур, 84; 2:4 – Лингард, 86.

Вест Бромвич – Ньюкасл Юнайтед – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Робсон-Калу, 45; 2:0 – Филд, 56; 1:2 – Кларк, 59; 2:2 – Эванс, 83 (в свои ворота).

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