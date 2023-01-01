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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Неом
Абдулайе Дукуре
€ 6 млн
Абдулайе Дукуре
Неом
1 января 1993 (33)
#8 | Полузащитник
181 см | 66 кг
Франция | Мали
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Публикации
«Ювентус» планирует купить полузащитника «Эвертона»
2023.01.01 22:12
Видео
«Эвертон» купил полузащитника «Уотфорда» Дукуре за 20 миллионов
2020.09.09 00:18
Дукуре – первый игрок в истории АПЛ, забивший 1 января в свой день рождения
2020.01.01 19:10
The Mirror: «ПСЖ» летом хочет купить Канте
2019.05.20 07:37
3
Бывший полузащитник «Рубина» близок к переходу в «ПСЖ»
2018.10.31 06:55
1
Полузащитник «Уотфорда» Дюкур попал в сферу интересов «ПСЖ»
2018.10.30 13:37
1
Салах, Де Брюйне и Фирмино – в символической сборной АПЛ-2017/18 по версии The Guardian
2018.03.29 13:20
3
Игрок «Уотфорда» Дюкур заинтересовал «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»
2018.02.20 20:37
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда», команды забили шесть голов
2017.11.29 00:51
5
Главные новости
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
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Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
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Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
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Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
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«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
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«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
7
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