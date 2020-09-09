«Эвертон» купил полузащитника «Уотфорда» Дукуре за 20 миллионов

Несмотря на вылет «Уотфорда» в Чемпионшип, полузащитник Абдулайе Дукуре продолжит карьеру в АПЛ. Его за 20 миллионов фунтов стерлингов купил «Эвертон». Француз подписал контракт до 2023 года.

«Ко мне был интерес со стороны других клубов, но я сразу сказал агенту сосредоточиться на «Эвертоне», – заверил Дукуре.

Он играл в Уотфорде с 2016 года.

Дукуре провел в АПЛ 129 матчей, забил 17 голов, сделал 12 результативных пасов.

В первом туре АПЛ «Эвертон» сыграет с «Тоттенхэмом» (13 сентября).