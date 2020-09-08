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    «Эвертон» купил полузащитника «Уотфорда» Дукуре за 20 миллионов

    Несмотря на вылет «Уотфорда» в Чемпионшип, полузащитник Абдулайе Дукуре продолжит карьеру в АПЛ. Его за 20 миллионов фунтов стерлингов купил «Эвертон». Француз подписал контракт до 2023 года.

    «Ко мне был интерес со стороны других клубов, но я сразу сказал агенту сосредоточиться на «Эвертоне», – заверил Дукуре.

    • Он играл в Уотфорде с 2016 года.
    • Дукуре провел в АПЛ 129 матчей, забил 17 голов, сделал 12 результативных пасов.
    • В первом туре АПЛ «Эвертон» сыграет с «Тоттенхэмом» (13 сентября).

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    Источник: твиттер «Эвертона»

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