«Эвертон» купил полузащитника «Уотфорда» Дукуре за 20 миллионов

Несмотря на вылет «Уотфорда» в Чемпионшип, полузащитник Абдулайе Дукуре продолжит карьеру в АПЛ. Его за 20 миллионов фунтов стерлингов купил «Эвертон». Француз подписал контракт до 2023 года.
«Ко мне был интерес со стороны других клубов, но я сразу сказал агенту сосредоточиться на «Эвертоне», – заверил Дукуре.
- Он играл в Уотфорде с 2016 года.
- Дукуре провел в АПЛ 129 матчей, забил 17 голов, сделал 12 результативных пасов.
- В первом туре АПЛ «Эвертон» сыграет с «Тоттенхэмом» (13 сентября).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Эвертона»