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    The Mirror: «ПСЖ» летом хочет купить Канте

    «ПСЖ» возобновил интерес к полузащитнику «Челси» Н'Голо Канте, сообщает The Mirror.

    По информации источника, парижане переключили внимание на 28-летнего француза в связи с неудачей в переговорах по трансферу хавбека «Эвертона» Идрисса Гуйе.

    Если же «ПСЖ» не удастся договориться о приобретении Канте, то клуб попытается подписать Абдулайе Дюкура из «Уотфорда».

    • Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 52 матча в составе «Челси», забил пять голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: The Mirror

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