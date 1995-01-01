The Mirror: «ПСЖ» летом хочет купить Канте

«ПСЖ» возобновил интерес к полузащитнику «Челси» Н'Голо Канте, сообщает The Mirror.

По информации источника, парижане переключили внимание на 28-летнего француза в связи с неудачей в переговорах по трансферу хавбека «Эвертона» Идрисса Гуйе.

Если же «ПСЖ» не удастся договориться о приобретении Канте, то клуб попытается подписать Абдулайе Дюкура из «Уотфорда».