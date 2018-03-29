Салах, Де Брюйне и Фирмино – в символической сборной АПЛ-2017/18 по версии The Guardian

Издание The Guardian опубликовало состав символической сборной чемпионата Англии текущего сезона.

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски, Бен Ми (оба – «Бернли»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

Полузащитники: Абдулайе Дюкур («Уотфорд»), Давид Сильва, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Хонг-Мин Сон («Тоттенхэм»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Лидером по количеству футболистов в команде стал «Манчестер Сити», возглавляющий чемпионскую гонку.