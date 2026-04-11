Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур