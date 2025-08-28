Стало известно, сколько «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» за Вендела

Медведев прокомментировал информацию о предложении по Венделу

«Зенит» получил официальное предложение по Венделу

Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу

Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист