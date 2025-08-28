Введите ваш ник на сайте
Аль-Иттифак - Неом: онлайн-трансляция 20 января 2026

Аль-Иттифак
20.01.2026, вторник, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
- : -
Не начался
Неом
Матч Таблица
Статистика матча Аль-Иттифак - Неом
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Аль-Иттифак
Неом
У Модрича есть предложения из трех стран
28 мая, 00:57
4
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Вахда»: Высшая лига, 26 мая 2025
25 мая, 10:53
Прогноз на точный счет матча «Аль-Ахли» – «Аль-Иттифак»: Высшая лига, 22 мая 2025
21 мая, 10:23
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Иттифак» – «Дамак»: Саудовская Аравия, 17 мая 2025
16 мая, 12:44
Прогноз на точный счет матча «Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак»: Высшая лига Саудовской Аравии, 10 мая 2025
9 мая, 12:04
Больше новостей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Последние матчи
Аль-Иттифак
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
1 : 3
22.05.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
17.05.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Холуд
1 : 0
10.05.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
02.05.2025
Халидж
18+
  • Читайте нас: 