12.02.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Кадисия
3-1-3-3
1
Кастелс
4
Такри
6
Начо
17
Альварес
5
Вайгль
8
Нандес
11
Азази
10
Аль-Джувейр
22
Бонсу Баа
32
Ретеги
33
Киньонес
4-1-3-2
81
Максимиану
2
аль-Брейк
4
Аль-Давсари
26
Хегази
25
Абди
18
Аль-Хаджи
44
Зулиани
72
Коне
80
Месси
91
Ляказетт
19
Родригес
22
Бонсу Баа
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
22
Бонсу Баа
23
Аль-Ахмед
23
Аль-Ахмед
11
Азази
7
Аль-Аммар
7
Аль-Аммар
11
Азази
4
Аль-Давсари
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
4
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Неом
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Мустафа Малайека
ВР
88
Mohammed Al Hakim
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
51
José Carabalí
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Кадисия - Неом
4
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
17
12
Офсайды
3
0
Количество передач
521
324
Сейвы
7
1
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Неома», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия» – «Неом»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»