Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Кадисия» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026

«Аль-Кадисия» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026

12 февраля, 19:35
Аль-Кадисия
12.02.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Неом
90+4' Н. Нандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Неом
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
(К) ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
44
Эди Зулиани
АП
72
Амаду Коне
АП
80
Райан Месси
ЛВ
19
Лучано Родригес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Неом
1
Мустафа Малайека
ВР
88
Mohammed Al Hakim
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
51
José Carabalí
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
3-1-3-3
1
Кастелс
4
Такри
6
Начо
17
Альварес
5
Вайгль
8
Нандес
11
Азази
10
Аль-Джувейр
22
Бонсу Баа
32
Ретеги
33
Киньонес
4-1-3-2
81
Максимиану
2
аль-Брейк
4
Аль-Давсари
26
Хегази
25
Абди
18
Аль-Хаджи
44
Зулиани
72
Коне
80
Месси
91
Ляказетт
19
Родригес
22
Бонсу Баа
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
22
Бонсу Баа
23
Аль-Ахмед
23
Аль-Ахмед
11
Азази
7
Аль-Аммар
7
Аль-Аммар
11
Азази
4
Аль-Давсари
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
4
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Неом
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Мустафа Малайека
ВР
88
Mohammed Al Hakim
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
51
José Carabalí
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Остались в запасе
1
Мустафа Малайека
ВР
88
Mohammed Al Hakim
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
51
José Carabalí
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Кадисия - Неом
4
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
17
12
Офсайды
3
0
Количество передач
521
324
Сейвы
7
1
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Неома», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия»«Неом»

«Аль-Кадисия» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Кадисия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Головин объяснился за 2 желтые за 20 секунд
12:56
Кавазашвили назвал виновных в баснословных ценах на ЖКХ в России
12:39
4
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
11:49
4
«Локомотив» определился с позицией по спартаковцу Пруцеву
10:57
6
Сафонов и Забарный – худшие игроки «ПСЖ» в матче с «Ренном»
10:13
12
«Локо» и «Крылья Советов» меняются игроками
09:52
7
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
28
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
11
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
5
Все новости
Все новости
Капелло отказал Роналду в гениальности: «Криштиану нельзя сравнивать с Месси, Марадоной и Роналдо»
Вчера, 07:59
2
«Аль-Хиляль» отзаявил 65-миллионного игрока ради Бензема
12 февраля
2
Шара Буллет составил топ-5 лучших футболистов в истории
12 февраля
Тренер «Аль-Насра» может уйти в отставку из-за Роналду
10 февраля
Стало известно, как Роналду убедили прекратить забастовку
10 февраля
4
Бензема потроллил Роналду после трансфера в «Аль-Хиляль»
10 февраля
Роналду выложил фото из расположения «Аль-Насра»
10 февраля
2
Кроос поддержал Роналду, устроившего забастовку в Саудовской Аравии
10 февраля
2
Роналду прекращает забастовку в Саудовской Аравии: подробности
9 февраля
4
Прогноз букмекеров, где продолжит карьеру Роналду
9 февраля
2
«Мы не будем унижаться перед Криштиану»: новый виток бунта Роналду в Саудовской Аравии
8 февраля
3
Морган в одном предложении описал суть бунта Роналду
8 февраля
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
7
Морган отреагировал на забастовку Роналду в Саудовской Аравии
8 февраля
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
7 февраля
1
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду
7 февраля
3
«Аль-Наср» выиграл оба матча без бастующего Роналду
6 февраля
ВидеоФанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду
6 февраля
2
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
6 февраля
3
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
6 февраля
5
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
6 февраля
Губерниев высмеял забастовку Роналду
6 февраля
2
Стала известна позиция тренера «Аль-Насра» по забастовке Роналду
6 февраля
1
Лучший бомбардир в истории АПЛ раскритиковал Роналду
6 февраля
1
В Саудовской Аравии недовольны забастовкой Роналду
6 февраля
1
В саудовской лиге прокомментировали ситуацию с Роналду
6 февраля
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
5 февраля
5
Президент ФИФА Инфантино поздравил Роналду с 41-летием
5 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 