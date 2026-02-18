Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттифак» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 2.25

18 февраля 2026 9:06
Аль-Иттифак - Аль-Фат
19 февр. 2026, четверг 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Аль-Иттифака»
Сделать ставку

19 февраля 2026 года в 23-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» примет «Аль-Фат». Хозяева идут в верхней половине таблицы и сохраняют шансы закрепиться в зоне около еврокубковых мест, тогда как гости затянули серию без побед и постепенно теряют темп. При этом очные матчи этих команд нередко получаются упорными: «Аль-Фат» довольно регулярно цепляется за результат, а «Аль-Иттифак» почти всегда находит свои голевые моменты.

«Аль-Иттифак»

После 21 тура у команды 35 очков и 7-е место. В последних матчах «Аль-Иттифак» выглядит неровно по результатам, но по игре дома держит уровень: клуб не проигрывает в 7 из 9 последних домашних встреч. Атаку во многом тащит Джорджиньо Вейналдум – 12 голов в 21 матче, это важный фактор в позиционном футболе хозяев. Впрочем, по последним пяти играм заметно, что команда забивает не так много (5 мячей), а оборона допускает ошибки (7 пропущенных). Поражение от «Аль-Хилаля» 0:2 на выезде не выглядит критичным, но оно подчеркнуло, что при высоком темпе соперника «Аль-Иттифаку» бывает сложно.

«Аль-Фат»

У гостей 24 очка после 21 тура и 10-е место. «Аль-Фат» затянул безвыигрышную серию в чемпионате до 7 матчей, а пропускает уже 8 матчей подряд – это ключевая проблема перед выездом к команде, которая дома умеет давить. В последних 5 встречах «Аль-Фат» забил 4 мяча и пропустил 8, то есть в среднем 0.80 забитого и 1.60 пропущенного за игру. При этом у команды есть ярко выраженный лидер атаки – Матиас Варгас (9 голов в 22 матчах), а еще важна статистика очных: «Аль-Фат» забивает «Аль-Иттифаку» в 8 последних матчах между ними, что повышает вероятность гола гостей даже на фоне текущих результатов.

Факты о командах:

«Аль-Иттифак»

  • 35 очков после 21 тура (7-е место)
  • Лучший бомбардир: Джорджиньо Вейналдум (12 голов в 21 матче)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.00 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах против «Аль-Фата»

«Аль-Фат»

  • 24 очка после 21 тура (10-е место)
  • Лучший бомбардир: Матиас Варгас (9 голов в 22 матчах)
  • Не выигрывает в 7 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Аль-Иттифаку» в 8 последних очных матчах

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Фат»

По вводным «Аль-Иттифак» выглядит логичным фаворитом: выше в таблице, сильнее по качеству состава и уверенно играет дома. Но матч не выглядит проходным из-за особенностей очных встреч: «Аль-Фат» регулярно забивает этому сопернику и часто цепляется за результат. При этом текущая форма гостей в чемпионате слабее, а серия пропущенных матчей делает их уязвимыми при давлении хозяев, особенно если «Аль-Иттифак» первым откроет счет.

С учетом того, что «Аль-Иттифак» в последних пяти играх не разгоняет результативность до экстремальных значений, а «Аль-Фат» в атаке тоже не слишком стабилен, наиболее логичный сценарий – преимущество хозяев по моментам и осторожный матч по счету, где решающим фактором станет класс и домашняя уверенность «Аль-Иттифака».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Иттифака» – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 3.5 голов

2.25
Победа «Аль-Иттифака»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Иттифак
