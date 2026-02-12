Введите ваш ник на сайте
«Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 13 февраля 2026 с коэффициентом 1.50

12 февраля 2026 9:13
Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
13 февр. 2026, пятница 18:25 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
Сделать ставку

13 февраля в 22-м туре Саудовской лиги лидер чемпионата «Аль-Хиляль» примет «Аль-Иттифак». Это противостояние абсолютного гегемона саудовского футбола, не проигрывающего 30 матчей подряд, и середняка лиги, который никогда не побеждает в очных встречах. Разница в классе, форме и исторической статистике колоссальная.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» находится в состоянии абсолютной доминации. Команда не проигрывает 30 матчей подряд во всех турнирах и 20 – в чемпионате. Лидер имеет лучшую атаку лиги (53 гола в 20 матчах) и лучшую разницу мячей (+35). Маркос Леонардо с 18 голами – один из лучших бомбардиров турнира. Оборона «Аль-Хиляля» также надежна: 0.60 пропуска в среднем за последние 5 игр. Исторический фактор подавляющий: 18 матчей без поражений против «Аль-Иттифака».

«Аль-Иттифак»

Гости занимают комфортное 6-е место, но их форма далека от идеала. Команда чередует победы с поражениями и пропускает в среднем 1.00 гола за игру. Джорджиньо Вейналдум – лидер атак, но его поддержки недостаточно для борьбы с грандом. Статистика личных встреч выглядит удручающе: «Аль-Иттифак» не может обыграть «Аль-Хиляль» на протяжении 18 матчей, а в последней очной встрече потерпел разгромное поражение 0:5.

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает 30 матчей подряд во всех турнирах.
  • Не проигрывает 20 матчей подряд в лиге.
  • Лучшая атака чемпионата (53 гола).
  • Не проигрывает «Аль-Иттифаку» в 18 последних встречах.
  • 1-е место в турнире (50 очков).

«Аль-Иттифак»

  • Занимает 6-е место (35 очков).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Не может обыграть «Аль-Хиляль» 18 матчей подряд.
  • Разгромно проиграл в последней очной встрече (0:5).

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»

Абсолютное доминирование «Аль-Хиляля» не оставляет сомнений в исходе этого матча. Лидер чемпионата находится в феноменальной форме, обладает лучшей атакой лиги и историческим преимуществом над соперником. «Аль-Иттифак» психологически сломлен в очных встречах и не имеет ресурсов для борьбы с гегемоном. Учитывая разгромную победу в первой встрече сезона (5:0) и текущую форму хозяев, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Аль-Хиляля» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Хиляля» (-1.5) – коэффициент 1.50
  • Инд. тотал «Аль-Хиляля» больше 1.5 – коэффициент 1.55.

1.50
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Хиляль
18+
  • Читайте нас: 