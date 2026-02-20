Введите ваш ник на сайте
«Аль-Халидж» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 2.02

20 февраля 2026 9:19
Халидж - Неом
21 февр. 2026, суббота 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

21 февраля в 23 туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Халидж» сыграет против «Неома». Соперники соседствуют в таблице, но подходят к матчу в разном состоянии: хозяева давно не побеждают и заметно просели в атаке, тогда как гости выглядят чуть стабильнее по результатам и чаще создают моменты в последних турах.

«Аль-Халидж»

После 21 тура «Аль-Халидж» набрал 27 очков и занимает 9 место. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Аль-Риядом» (1:1), но в целом не может выиграть уже шесть матчей подряд в Высшей лиге. На отрезке последних пяти игр атака работает слабо – всего 3 забитых мяча, в среднем 0.60 за матч. При этом оборона допускает ошибки: 6 пропущенных за пять встреч и серия с пропущенными мячами в четырех матчах подряд. Главный источник голов – Джошуа Кинг, у которого 15 мячей в 21 матче, однако в последнее время команда редко поддерживает его результативность.

«Неом»

«Неом» идет 8-м с 28 очками. В предыдущем матче команда уступила «Аль-Кадисии» (0:1), но в целом по последним играм выглядит ровнее соперника: 5 забитых и 5 пропущенных в пяти встречах, то есть в среднем по одному голу в обе стороны за матч. Лучший бомбардир – Александр Ляказетт (9 голов в 22 матчах). На этом отрезке «Неом» не выглядит сверхрезультативным, зато редко проваливается по качеству игры и чаще держит счет в пределах одного мяча.

Факты о командах

«Аль-Халидж»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 4 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 3 забито и 6 пропущено
  • В среднем: 0.60 забито и 1.20 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах против «Неома»

«Неом»

  • В последних 5 играх: 5 забито и 5 пропущено
  • В среднем: 1.00 забито и 1.00 пропущено за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Неом»

Игра выглядит достаточно осторожной по рисунку: у «Аль-Халиджа» серьезные проблемы с результативностью на дистанции последних туров, а «Неом» в среднем не пропускает много и чаще играет от контроля счета. При этом хозяева регулярно пропускают в последних матчах, что дает гостям дополнительные шансы, особенно если удастся навязать темп и заставить «Аль-Халидж» раскрываться. В такой ситуации логично рассматривать исходы в пользу «Неома» без излишнего риска и низовой тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70
  • Фора «Неома» (0)

2.02
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Халидж
  • Читайте нас: 