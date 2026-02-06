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  • «Аль-Иттифак» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

«Аль-Иттифак» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

6 февраля, 16:50
Аль-Иттифак
06.02.2026, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Дамак
19' Д. Вейналдум 75' А. Мухтар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
4
Джек Хендри
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К) ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Дамак
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
(К) ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
17
Мохаммад Альсальхади
ПВ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Иттифак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
32
Awad Dahal
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
Дамак
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
80
Яхья Наджи
ПВ
99
Ариэлсон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Родак
4
Хендри
37
Хинди
5
Кальво
61
Аль-Отаиб
8
Мухтар
23
Вейналдум
10
Медран
7
Аль-Ганнам
67
Кошта
19
Хассан
3-3-2-2-1
13
Аль-Обейд
15
Харкасс
3
Бедран
21
Аль-Анази
26
Шарахили
12
Аль-Хавсави
23
Вада
11
Мейте
17
Альсальхади
2
Силла
1
19
Хассан
71
71
19
Хассан
61
Аль-Отаиб
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
61
Аль-Отаиб
7
Аль-Ганнам
24
24
7
Аль-Ганнам
26
Шарахили
6
Абдулла
6
Абдулла
26
Шарахили
11
Мейте
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
11
Мейте
13
Аль-Обейд
80
Наджи
80
Наджи
13
Аль-Обейд
17
Альсальхади
99
Ариэлсон
99
Ариэлсон
17
Альсальхади
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
32
Awad Dahal
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
32
Awad Dahal
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Иттифак - Дамак
4
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
14
Офсайды
3
3
Количество передач
318
444
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» против «Дамак», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттифак» – «Дамак»

«Аль-Иттифак» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Аль-Иттифак
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