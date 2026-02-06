06.02.2026, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттифак
Аль-Иттифак
4-1-2-2-1
1
Родак
4
Хендри
37
Хинди
5
Кальво
61
Аль-Отаиб
8
Мухтар
23
Вейналдум
10
Медран
7
Аль-Ганнам
67
Кошта
19
Хассан
3-3-2-2-1
13
Аль-Обейд
15
Харкасс
3
Бедран
21
Аль-Анази
26
Шарахили
12
Аль-Хавсави
23
Вада
11
Мейте
17
Альсальхади
2
Силла
1
19
Хассан
71
71
19
Хассан
61
Аль-Отаиб
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
61
Аль-Отаиб
7
Аль-Ганнам
24
24
7
Аль-Ганнам
26
Шарахили
6
Абдулла
6
Абдулла
26
Шарахили
11
Мейте
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
11
Мейте
13
Аль-Обейд
80
Наджи
80
Наджи
13
Аль-Обейд
17
Альсальхади
99
Ариэлсон
99
Ариэлсон
17
Альсальхади
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
32
Awad Dahal
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
32
Awad Dahal
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Иттифак - Дамак
4
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
14
Офсайды
3
3
Количество передач
318
444
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» против «Дамак», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»