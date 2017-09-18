Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Космин Контра

    Тренер
    Имя Космин
    Фамилия Контра
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 15 декабря 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Румыния 9 3 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.03.2019 Швеция 2 : 1 Румыния
    26.03.2019 Румыния 4 : 1 Фарерские острова
    07.06.2019 Норвегия 2 : 2 Румыния
    10.06.2019 Мальта 0 : 4 Румыния
    05.09.2019 Румыния 1 : 2 Испания
    12.10.2019 Фарерские острова 0 : 3 Румыния
    15.10.2019 Румыния 1 : 1 Норвегия
    15.11.2019 Румыния 0 : 2 Швеция
    18.11.2019 Испания 5 : 0 Румыния
    • Читайте нас: 
    11