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    Космин Контра - статистика

    Тренер
    Имя Космин
    Фамилия Контра
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 15 декабря 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Румыния 9 3 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.03.2019 Швеция 2 : 1 Румыния
    26.03.2019 Румыния 4 : 1 Фарерские острова
    07.06.2019 Норвегия 2 : 2 Румыния
    10.06.2019 Мальта 0 : 4 Румыния
    05.09.2019 Румыния 1 : 2 Испания
    12.10.2019 Фарерские острова 0 : 3 Румыния
    15.10.2019 Румыния 1 : 1 Норвегия
    15.11.2019 Румыния 0 : 2 Швеция
    18.11.2019 Испания 5 : 0 Румыния
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