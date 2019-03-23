Космин Контра - статистика
Тренер
|Имя
|Космин
|Фамилия
|Контра
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|15 декабря 1975
|Имя
|Космин
|Фамилия
|Контра
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|15 декабря 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Румыния
|9
|3
|4
|2
|Дата
|Матч
|23.03.2019
|Швеция
|2 : 1
|Румыния
|26.03.2019
|Румыния
|4 : 1
|Фарерские острова
|07.06.2019
|Норвегия
|2 : 2
|Румыния
|10.06.2019
|Мальта
|0 : 4
|Румыния
|05.09.2019
|Румыния
|1 : 2
|Испания
|12.10.2019
|Фарерские острова
|0 : 3
|Румыния
|15.10.2019
|Румыния
|1 : 1
|Норвегия
|15.11.2019
|Румыния
|0 : 2
|Швеция
|18.11.2019
|Испания
|5 : 0
|Румыния