«Неом» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.7

27 февраля 2026 15:43
Неом - Аль-Холуд
28 февр. 2026, суббота 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Неома»
Сделать ставку

В 24 туре чемпионата Саудовской Аравии «Неом» примет «Аль-Холуд». Хозяева занимают 8 место с 32 очками, гости идут на 14 позиции с 22 баллами. По текущей форме «Неом» выглядит более стабильным: команда пропустила всего 3 мяча за последние пять матчей, тогда как «Аль-Холуд» регулярно допускает ошибки в обороне.

«Неом»

После ничьей с «Аль-Фейхой» (1:1) «Неом» продолжил серию уверенных матчей: команда не проигрывает в 5 из 7 последних игр чемпионата Саудовской Аравии. Главная особенность – дисциплина в защите: в среднем всего 0,60 пропущенного мяча за последние пять туров. При этом атака не столь результативна – 4 гола за тот же отрезок (0,80 за игру), но за счет организованной структуры команда регулярно набирает очки. Лучший бомбардир – Александр Ляказетт (11 голов в 24 матчах).

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» в прошлом туре обыграл «Аль-Халидж» (3:2), однако оборона по-прежнему остается слабым местом: команда пропускает в трех матчах подряд. В последних пяти встречах – 6 пропущенных мячей (1,20 за игру). В атаке гости выглядят чуть активнее соперника (в среднем 1,00 гола за игру), а главным источником угрозы остается R. Enrique с 16 голами в 25 матчах.

Факты о командах

«Неом»

  • 8 место, 32 очка после 23 туров чемпионата Саудовской Аравии

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

  • В среднем: 0,80 забито и 0,60 пропущено (последние 5 игр)

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Аль-Холуд»

  • 14 место, 22 очка после 23 туров чемпионата Саудовской Аравии
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1,00 забито и 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Аль-Халиджем» в прошлом туре (3:2)

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Холуд»

«Неом» строит результаты от обороны – 3 пропущенных за пять матчей против 6 у соперника. При этом гости регулярно дают моменты у своих ворот, а хозяева уже обыгрывали «Аль-Холуд» в первом круге (3:2). С учетом более стабильной защиты и турнирной позиции, именно «Неом» выглядит фаворитом встречи. Матч может получиться не самым результативным: хозяева играют аккуратно, а их средний показатель забитых – менее одного мяча за игру.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Неома» – коэффициент 1.7
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90

1.70
Победа «Неома»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Неом
18+
  • Читайте нас: 