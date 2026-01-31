Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттихад» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.50

31 января 2026 9:29
Аль-Иттихад - Аль-Нажма
01 февр. 2026, воскресенье 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
Сделать ставку

1 февраля на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде состоится матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» примет «Аль-Нажма». Хозяева, идущие в зоне еврокубков, стремятся укрепить свои позиции в верхней части таблицы. Гости, находящиеся на последнем месте и не побеждавшие 18 матчей подряд, отчаянно нуждаются в очках для спасения. Встреча явного фаворита и главного аутсайдера лиги обещает стать демонстрацией силы одного из грандов.

«Аль-Иттихад»

Коллектив подходит к матчу в роли безоговорочного фаворита, несмотря на нестабильные результаты в последних турах. Ничья с «Аль-Фатехом» (2:2) показала проблемы в обороне, но подтвердила атакующий потенциал команды. «Аль-Иттихад» обладает лучшим бомбардиром в лице Бензема и серьeзным преимуществом в классе.

«Аль-Нажма»

Команда находится в состоянии глубочайшего кризиса, не побеждая в 18 матчах Высшей лиги подряд. Ничья с «Аль-Риядом» (1:1) стала лишь небольшим просветом в череде неудач. «Аль-Нажма» демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в обороне, являясь главным претендентом на вылет.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Занимает 6-е место в турнирной таблице

«Аль-Нажма»

  • Не выигрывает в 18 последних матчах Высшей лиги
  • Занимает 18-е (последнее) место в турнире
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Набирает в среднем 0.3 очка за игру в последних 5 турах

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Нажма»

Анализ данных не оставляет «Аль-Нажме» никаких шансов на положительный результат. «Аль-Иттихад» – команда, находящаяся на два класса выше, с мощной атакой во главе с Бенземой и мотивацией бороться за высокие места. Хотя их оборона не идеальна и пропускает в пяти матчах подряд, «Аль-Нажма» не обладает достаточным атакующим потенциалом (1.00 гола в среднем), чтобы этим всерьeз воспользоваться. Гости демонстрируют худшие показатели в лиге и находятся в состоянии полной деморализации после беспроигрышной серии в 18 матчей. Единственный вопрос встречи – с каким счeтом «Аль-Иттихад» одержит победу. Учитывая домашние преимущества, разницу в классе и катастрофическую форму соперника, наиболее вероятным сценарием видится крупная и уверенная победа хозяев, которые будут контролировать игру от начала до конца и реализуют своe подавляющее превосходство.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Иттихада» (-1.5) – коэффициент 1.50
  • Инд. тотал голов «Аль-Иттихада» больше 2.5 – коэффициент 2.20

1.50
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Иттихад
18+
18+
  • Читайте нас: 