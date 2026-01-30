В матче 24-го тура английской Премьер-лиги на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Ньюкасл». Встреча станет противостоянием команды, борющейся за возвращение в зону Лиги чемпионов, с коллективом, стремящимся закрепиться в верхней половине таблицы. «Ливерпуль» находится в сложной турнирной ситуации, но обладает феноменальной атакующей мощью, в то время как «Ньюкасл» демонстрирует оборонительную надeжность в последних матчах.

«Ливерпуль»

Команда переживает не самый удачный отрезок в чемпионате, не побеждая пять матчей подряд. Однако в атаке «красные» по-прежнему неудержимы, забив 16 голов в последних пяти играх и демонстрируя лучшую результативность в лиге (3.20 гола в среднем за игру). После разгрома «Карабаха» в Лиге чемпионов (6:0) команда полна уверенности. Главная задача – сократить количество оборонительных ошибок, которые стоили им очков.

«Ньюкасл»

Команда показывает сдержанные результаты, демонстрируя при этом достаточно надeжную игру в обороне. «Ньюкасл» пропускает в среднем один гол за игру в последних пяти турах, но испытывает серьeзные проблемы в атаке, забив всего 4 гола за этот же период. После домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2) гости будут стремиться к более дисциплинированной игре, особенно в выездном матче против сильного соперника.

Факты о командах:

«Ливерпуль»

Не выигрывает в 5 последних матчах АПЛ.

Забивает в 5 последних матчах.

В среднем: 3.20 гола забито, 1.00 пропущено за игру (последние 5 туров).

Не проигрывает «Ньюкаслу» в 18 из 20 последних очных встреч.

«Ньюкасл»

Проиграл последний матч АПЛ (0:2).

В среднем: 0.80 гола забито, 1.00 пропущено за игру (последние 5 туров).

Забивает «Ливерпулю» в 5 из 7 последних личных матчей.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ньюкасл»

Матч определит противостояние мощнейшей атаки лиги и организованной обороны «Ньюкасла». «Ливерпуль», играя дома и отчаянно нуждаясь в победе, будет постоянно атаковать. «Ньюкасл», осознавая силу соперника, сделает ставку на плотную оборону и контратаки. Ключевым станет способность «Ливерпуля» забить первый гол. Если это произойдeт, игра откроется, что сыграет на руку хозяевам. «Ньюкасл» опасен на контратаках и стандартах и способен забить даже «Ливерпулю», как показывает статистика личных встреч. Однако историческое доминирование «красных» на «Энфилде» и их атакующий потенциал дают им явное преимущество. Ожидается, что «Ливерпуль» забьeт минимум два гола и одержит важную победу, прервав свою серию без побед в чемпионате.

Рекомендованные ставки: