Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Балтика» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12

02 марта 2026 8:15
Балтика - Зенит
03 мар. 2026, вторник 20:00 | Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Перейти в онлайн матча
2.12
Обе забьют — да
Сделать ставку

3 марта в 1/4 финала FONBET Кубка России «Балтика» примет «Зенит». Плей-офф кубка часто заставляет команды играть прагматичнее, но вводные по этой паре намекают на активный матч: обе забивают стабильно именно в кубке, а текущая форма соперников выглядит достаточно ровной по качеству игры и результатам.

«Балтика»

Команда уверенно держит общий тонус: «Балтика» не проигрывает в 13 из 15 последних матчей. В кубке калининградцы также выглядят результативно – забивают в четырех матчах подряд в рамках турнира. На отрезке из пяти игр у «Балтики» 7 забитых и всего 4 пропущенных, при этом в среднем команда пропускает 0.80 мяча за матч, но серия с пропущенными в трех последних встречах показывает, что полностью “сухой” сценарий не гарантирован.

«Зенит»

«Зенит» подходит к четвертьфиналу с хорошими показателями в атаке: 11 голов за 5 последних матчей и в среднем 2.20 забитых за игру. В кубке команда также стабильно находит свой момент – забивает в семи матчах подряд, а в прошлой игре турнира обыграла «Динамо» 1:0. При этом оборона не всегда безупречна: 6 пропущенных в пяти встречах и средние 1.20 пропущенного за матч.

Факты о командах

«Балтика»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах FONBET Кубка России
  • 7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)
  • 4 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 0.80)
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Зенит»

  • В прошлом матче кубка победил «Динамо» 1:0
  • Забивает в 7 последних матчах FONBET Кубка России
  • 11 голов в последних 5 играх (в среднем 2.20)
  • 6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних гостевых матчей FONBET Кубка России
  • Не проигрывает «Балтике» в 6 из 8 последних очных матчей и забивает в 6 из 8

Прогноз на матч «Балтика» – «Зенит»

По текущим данным «Зенит» выглядит чуть мощнее по атакующим цифрам, но «Балтика» дома способна навязать плотный матч и редко “разваливается” по результату. При этом обе команды подходят с сериями, которые поддерживают голевой сценарий: хозяева регулярно забивают в кубке, гости стабильно забивают и в кубке, и вообще почти в каждом матче. Поэтому ставка от забитых выглядит логичнее, чем выбор чистой победы в четвертьфинале.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.12
  • «Зенит» не проиграет (X2)

2.12
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Зенит Балтика
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 