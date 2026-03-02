3 марта в 1/4 финала FONBET Кубка России «Балтика» примет «Зенит». Плей-офф кубка часто заставляет команды играть прагматичнее, но вводные по этой паре намекают на активный матч: обе забивают стабильно именно в кубке, а текущая форма соперников выглядит достаточно ровной по качеству игры и результатам.

«Балтика»

Команда уверенно держит общий тонус: «Балтика» не проигрывает в 13 из 15 последних матчей. В кубке калининградцы также выглядят результативно – забивают в четырех матчах подряд в рамках турнира. На отрезке из пяти игр у «Балтики» 7 забитых и всего 4 пропущенных, при этом в среднем команда пропускает 0.80 мяча за матч, но серия с пропущенными в трех последних встречах показывает, что полностью “сухой” сценарий не гарантирован.

«Зенит»

«Зенит» подходит к четвертьфиналу с хорошими показателями в атаке: 11 голов за 5 последних матчей и в среднем 2.20 забитых за игру. В кубке команда также стабильно находит свой момент – забивает в семи матчах подряд, а в прошлой игре турнира обыграла «Динамо» 1:0. При этом оборона не всегда безупречна: 6 пропущенных в пяти встречах и средние 1.20 пропущенного за матч.

Факты о командах

«Балтика»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

Забивает в 4 последних матчах FONBET Кубка России

7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)

4 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 0.80)

Пропускает в 3 последних матчах

«Зенит»

В прошлом матче кубка победил «Динамо» 1:0

Забивает в 7 последних матчах FONBET Кубка России

11 голов в последних 5 играх (в среднем 2.20)

6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)

Не проигрывает в 10 из 12 последних гостевых матчей FONBET Кубка России

Не проигрывает «Балтике» в 6 из 8 последних очных матчей и забивает в 6 из 8

Прогноз на матч «Балтика» – «Зенит»

По текущим данным «Зенит» выглядит чуть мощнее по атакующим цифрам, но «Балтика» дома способна навязать плотный матч и редко “разваливается” по результату. При этом обе команды подходят с сериями, которые поддерживают голевой сценарий: хозяева регулярно забивают в кубке, гости стабильно забивают и в кубке, и вообще почти в каждом матче. Поэтому ставка от забитых выглядит логичнее, чем выбор чистой победы в четвертьфинале.

Рекомендованные ставки: