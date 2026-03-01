Введите ваш ник на сайте
«Шабаб Аль-Ахли» – «Трактор»: прогноз и ставки на матч 2 марта 2026 с коэффициентом 1.80

01 марта 2026 9:15
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
02 мар. 2026, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.80
Индивидуальный тотал «Шабаб Аль-Ахли» больше 1.5
Сделать ставку

2 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии Элита «Шабаб Аль-Ахли» сыграет с «Трактором». Хозяева подходят к плей-офф с яркой атакой: 13 голов за 5 последних матчей, но в еврокубке серия без побед уже достигла трех игр. «Трактор» выглядит более прагматично: в пяти встречах забивает и пропускает по 5 мячей, зато уверенно действует на выезде в турнире и умеет терпеть в равных концовках.

«Шабаб Аль-Ахли»

Команда стабильно набирает очки: не проигрывает в 11 из 13 последних матчей. При этом стиль максимально атакующий, что видно по средним 2.60 гола за игру на отрезке из пяти встреч. Минус в том, что оборона не безошибочна (в среднем 1.20 пропущенного), а матч с «Аль-Ахли Джидда» (3:4) показал, что при высоком темпе «Шабаб Аль-Ахли» может проваливаться позиционно.

«Трактор»

Гости идут от надежности: в последних пяти матчах ровно по голу за игру в атаке и в среднем 1.00 пропущенного. В ЛЧ Азии Элита «Трактор» не проигрывает в 7 из 9 гостевых матчей, а в предыдущем раунде уверенно победил «Аль-Гарафу» 2:0. Плюс к этому команда забивает в трех последних матчах и уже имеет серию, где отличалась в очных встречах с этим соперником.

Факты о командах

«Шабаб Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Не может выиграть в 3 последних матчах ЛЧ Азии Элита
  • 13 голов в последних 5 играх (в среднем 2.60)
  • 6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)
  • Забивает в 3 последних матчах

«Трактор»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей ЛЧ Азии Элита
  • 5 голов в последних 5 играх (в среднем 1.00)
  • 5 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.00)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Забивал «Шабаб Аль-Ахли» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Шабаб Аль-Ахли» – «Трактор»

По цифрам видно столкновение стилей: хозяева создают много и почти всегда забивают, но их матчи часто получаются результативными. «Трактор» в гостях в ЛЧ Азии Элита играет аккуратнее и способен удержать игру в пределах одного мяча, при этом регулярно находит свой момент против «Шабаб Аль-Ахли». В такой паре логичнее отталкиваться от голов хозяев и общего темпа: даже при осторожном плане гостей «Шабаб Аль-Ахли» чаще всего делает минимум два момента на гол, а оборона обеих команд допускает около одного пропущенного за матч.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Шабаб Аль-Ахли» больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5

1.80
Индивидуальный тотал «Шабаб Аль-Ахли» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов АФК Элит Трактор Шабаб Аль-Ахли
  • Читайте нас: 