Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Монако» – «Ренн»: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 2.5

30 января 2026 9:00
Монако - Ренн
31 янв. 2026, суббота 23:05 | Франция. Лига 1, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Фора «Ренна» (0)
Сделать ставку

В матче 20-го тура французской Лиги 1 на «Стад Луи II» «Монако» примет «Ренн». Встреча является противостоянием двух команд, находящихся в противоположных фазах сезона: хозяева переживают глубокий кризис, в то время как гости демонстрируют стабильную игру и претендуют на еврокубковые места. «Монако» необходимо срочно прервать негативную серию, однако противник выглядит крайне неудобным.

«Монако»

Команда находится в состоянии одного из худших периодов в сезоне, не побеждая пять матчей подряд в чемпионате. Главные проблемы «Монако» – это катастрофически слабая оборона, пропустившая 10 голов в последних пяти играх (в среднем 2.00 за игру), и неэффективная атака. После серии неудач, включая разгром от «Реала» и поражение от «Лорьяна», команда испытывает серьeзный моральный упадок.

«Ренн»

Команда демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей и занимая шестое место. Главная сила «Ренна» – его сбалансированность: команда забивает в среднем 1.80 гола за игру, а оборона выглядит надeжной. После неожиданного домашнего поражения от лидера формы «Лорьяна» (0:2) гости будут стремиться реабилитироваться и вернуться к победной практике.

Факты о командах:

«Монако»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1.
  • Занимает 10-е место (24 очка).
  • В среднем: 1.00 гол забито, 2.00 пропущено за игру (последние 5 туров).
  • Не проигрывает «Ренну» в 7 последних домашних очных встречах.

«Ренн»

  • Занимает 6-е место (31 очко).
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • В среднем: 1.80 гола забито, 0.80 пропущено за игру (последние 5 туров).
  • Разгромил «Монако» в первой очной встрече сезона (4:1).

Прогноз на матч «Монако» – «Ренн»

Матч прогнозируется как тактическое противостояние, где «Ренн» будет пытаться навязать свою игру слабому и деморализованному сопернику. Хозяева, играя дома, попытаются оказать сопротивление, опираясь на историческое преимущество в стенах своего стадиона. Однако их текущая форма, особенно катастрофическая оборона, делает их крайне уязвимыми против организованной атаки гостей. «Ренн» обладает достаточным качеством, чтобы создавать моменты у слабой защиты «Монако» и при этом достаточно надeжен в обороне. Ключевым фактором станет первый гол: если его забьeт «Ренн», что вероятно, для «Монако» это может стать приговором. Учитывая подавляющее преимущество «Ренна» в текущей форме, сбалансированности игры и моральном состоянии, гости являются фаворитами. Однако домашняя стена «Монако» в этом противостоянии может сыграть свою роль. Наиболее вероятен сценарий, при котором «Ренн» не проиграет, а с учeтом формы – способен и победить.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Ренна» (0) – коэффициент 2.5
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.80.

2.50
Фора «Ренна» (0)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
19:00
1.73
Франция. Лига 1, 20 тур
Париж - Марсель
Тотал голов больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 