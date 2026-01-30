В матче 20-го тура французской Лиги 1 на «Стад Луи II» «Монако» примет «Ренн». Встреча является противостоянием двух команд, находящихся в противоположных фазах сезона: хозяева переживают глубокий кризис, в то время как гости демонстрируют стабильную игру и претендуют на еврокубковые места. «Монако» необходимо срочно прервать негативную серию, однако противник выглядит крайне неудобным.

«Монако»

Команда находится в состоянии одного из худших периодов в сезоне, не побеждая пять матчей подряд в чемпионате. Главные проблемы «Монако» – это катастрофически слабая оборона, пропустившая 10 голов в последних пяти играх (в среднем 2.00 за игру), и неэффективная атака. После серии неудач, включая разгром от «Реала» и поражение от «Лорьяна», команда испытывает серьeзный моральный упадок.

«Ренн»

Команда демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей и занимая шестое место. Главная сила «Ренна» – его сбалансированность: команда забивает в среднем 1.80 гола за игру, а оборона выглядит надeжной. После неожиданного домашнего поражения от лидера формы «Лорьяна» (0:2) гости будут стремиться реабилитироваться и вернуться к победной практике.

Факты о командах:

«Монако»

Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1.

Занимает 10-е место (24 очка).

В среднем: 1.00 гол забито, 2.00 пропущено за игру (последние 5 туров).

Не проигрывает «Ренну» в 7 последних домашних очных встречах.

«Ренн»

Занимает 6-е место (31 очко).

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

В среднем: 1.80 гола забито, 0.80 пропущено за игру (последние 5 туров).

Разгромил «Монако» в первой очной встрече сезона (4:1).

Прогноз на матч «Монако» – «Ренн»

Матч прогнозируется как тактическое противостояние, где «Ренн» будет пытаться навязать свою игру слабому и деморализованному сопернику. Хозяева, играя дома, попытаются оказать сопротивление, опираясь на историческое преимущество в стенах своего стадиона. Однако их текущая форма, особенно катастрофическая оборона, делает их крайне уязвимыми против организованной атаки гостей. «Ренн» обладает достаточным качеством, чтобы создавать моменты у слабой защиты «Монако» и при этом достаточно надeжен в обороне. Ключевым фактором станет первый гол: если его забьeт «Ренн», что вероятно, для «Монако» это может стать приговором. Учитывая подавляющее преимущество «Ренна» в текущей форме, сбалансированности игры и моральном состоянии, гости являются фаворитами. Однако домашняя стена «Монако» в этом противостоянии может сыграть свою роль. Наиболее вероятен сценарий, при котором «Ренн» не проиграет, а с учeтом формы – способен и победить.

