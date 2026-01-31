31 января 2026 7:45
Эльче - Барселона
31 янв. 2026, суббота 23:00 | Испания. Примера, 22 турПерейти в онлайн матча
31 января в 22-м туре Примеры встречаются «Эльче» и «Барселона». Игра в Эльче начнется в 23:00 (мск).
«Эльче»
Команда Эдера Сарабии с 24 очками занимает 11-е место в Примере. «Эльче» добыл 5 побед, 9 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 29:29.
Последние результаты:
- 23.01.26 «Леванте» – «Эльче – 3:2;
- 19.01.26 «Эльче» – «Севилья» – 2:2;
- 14.01.26 «Бетис» – «Эльче» – 2:1.
«Барселона»
«Барселона» лидирует в чемпионской гонке с 52 очками. Подопечные Ханса-Дитера Флика добыли 17 побед, 1 ничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 57:22.
Предыдущие результаты:
- 28.01.26 «Барселона» – «Копенгаген» – 4:1;
- 25.01.26 «Барселона» – «Овьедо» – 3:0;
- 21.01.26 «Славия» – «Барселона» – 2:4.
Очные встречи
- 02.11.25 «Барселона» – «Эльче» – 3:1;
- 01.04.23 «Эльче» – «Барселона» – 0:4;
- 17.09.22 «Барселона» – «Эльче» – 3:0.
Прогноз на матч «Эльче» – «Барселона»
Преимущество в личных встречах у «Барселоны» подавляющее – в последний раз «Эльче» отбирал очки у каталонцев в мае 2014 года. Так что шансов набрать очки у хозяев немного. Тем более, в январе подопечные Сарабии забуксовали – всего 2 очка в 5 матчах. А игра в Лиге чемпионов едва ли отняла у сине-гранатовых много сил.
- Прогноз – ИТБ2 (2,5) с кф. 1.90.
- Прогноз на точный счет – 0:3 с кф. 10.00.