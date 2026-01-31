Введите ваш ник на сайте
«Эльче» – «Барселона»: прогноз на матч 22 тура Примеры с коэффициентом 1.90

31 января 2026 7:45
Эльче - Барселона
31 янв. 2026, суббота 23:00 | Испания. Примера, 22 тур
1.90
ИТБ2 (2,5)
31 января в 22-м туре Примеры встречаются «Эльче» и «Барселона». Игра в Эльче начнется в 23:00 (мск).

«Эльче»

Команда Эдера Сарабии с 24 очками занимает 11-е место в Примере. «Эльче» добыл 5 побед, 9 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 29:29.

Последние результаты:

  • 23.01.26 «Леванте» – «Эльче – 3:2;
  • 19.01.26 «Эльче» – «Севилья» – 2:2;
  • 14.01.26 «Бетис» – «Эльче» – 2:1.

«Барселона»

«Барселона» лидирует в чемпионской гонке с 52 очками. Подопечные Ханса-Дитера Флика добыли 17 побед, 1 ничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 57:22.

Предыдущие результаты:

  • 28.01.26 «Барселона» – «Копенгаген» – 4:1;
  • 25.01.26 «Барселона» – «Овьедо» – 3:0;
  • 21.01.26 «Славия» – «Барселона» – 2:4.

Очные встречи

  • 02.11.25 «Барселона» – «Эльче» – 3:1;
  • 01.04.23 «Эльче» – «Барселона» – 0:4;
  • 17.09.22 «Барселона» – «Эльче» – 3:0.

Прогноз на матч «Эльче» – «Барселона»

Преимущество в личных встречах у «Барселоны» подавляющее – в последний раз «Эльче» отбирал очки у каталонцев в мае 2014 года. Так что шансов набрать очки у хозяев немного. Тем более, в январе подопечные Сарабии забуксовали – всего 2 очка в 5 матчах. А игра в Лиге чемпионов едва ли отняла у сине-гранатовых много сил.

  • Прогноз – ИТБ2 (2,5) с кф. 1.90.
  • Прогноз на точный счет – 0:3 с кф. 10.00.

1.90
ИТБ2 (2,5)
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Барселона Эльче
