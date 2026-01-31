Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Экселсиор» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.53

31 января 2026 10:05
Экселсиор - Аякс
01 февр. 2026, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.53
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

1 февраля на стадионе «Ван Донгеларт» в Роттердаме состоится матч 21-го тура чемпионата Нидерландов, в котором «Экселсиор» примет «Аякс». Хозяева, демонстрирующие упорство и серию ничьих, стремятся заработать очки в борьбе за сохранение прописки. Гости, идущие третьими и стабильно выступающие в чемпионате, нацелены на укрепление позиций в зоне Лиги чемпионов. Встреча принципиальных соперников, в которой «Экселсиор» традиционно доставляет проблемы амстердамцам, обещает быть напряжeнной.

«Экселсиор»

Коллектив подходит к матчу в неплохом состоянии, сыграв вничью в трeх последних турах Эредивизи. Ничья с «Твенте» (0:0) стала показателем оборонительной дисциплины команды. «Экселсиор» демонстрирует бойцовские качества и умение сопротивляться фаворитам, особенно в домашних матчах.

«Аякс»

Команда находится в статусе безоговорочного фаворита, не проиграв в семи последних турах национального чемпионата. Победа над «Волендамом» (2:0) вернула уверенность после поражения в Лиге чемпионов. «Аякс» обладает значительным превосходством в классе и мощной атакой, но имеет проблемы с надeжностью в обороне.

Факты о командах:

«Экселсиор»

  • Играет вничью в 3 последних матчах Эредивизи
  • Забивает «Аяксу» в 11 последних личных встречах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Аякс»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах Эредивизи
  • Забивает «Экселсиору» в 26 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Экселсиор» – «Аякс»

Анализ данных указывает на матч с высокой вероятностью обоюдной результативности. «Аякс» – явный фаворит по классу и турнирной мотивации, но «Экселсиор» остаeтся для них крайне неудобным соперником, о чeм говорят последние очные встречи, включая победу хозяев в ноябре. Ключевым фактором станет уязвимость обороны обеих команд: «Экселсиор» пропускает регулярно, а «Аякс» демонстрирует катастрофические показатели в защите (2.20 пропущенных в среднем). При этом атака амстердамцев забивает в 26 матчах подряд этому конкретному сопернику. «Экселсиор», в свою очередь, всегда находит пути к воротам «Аякса». Учитывая домашний настрой и историческую сложность этого матча для гостей, «Аякс» вряд ли одержит лeгкую победу. Наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или победа «Аякса» с минимальным преимуществом в игре, где обе команды реализуют свои голевые моменты.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.53
  • Аякс не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 1.25

1.53
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Нидерланды. Эредивизие Аякс Экселсиор
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
18:15
1.68
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна - Вильярреал
Обе забьют – да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 