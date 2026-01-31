1 февраля на стадионе «Ван Донгеларт» в Роттердаме состоится матч 21-го тура чемпионата Нидерландов, в котором «Экселсиор» примет «Аякс». Хозяева, демонстрирующие упорство и серию ничьих, стремятся заработать очки в борьбе за сохранение прописки. Гости, идущие третьими и стабильно выступающие в чемпионате, нацелены на укрепление позиций в зоне Лиги чемпионов. Встреча принципиальных соперников, в которой «Экселсиор» традиционно доставляет проблемы амстердамцам, обещает быть напряжeнной.

«Экселсиор»

Коллектив подходит к матчу в неплохом состоянии, сыграв вничью в трeх последних турах Эредивизи. Ничья с «Твенте» (0:0) стала показателем оборонительной дисциплины команды. «Экселсиор» демонстрирует бойцовские качества и умение сопротивляться фаворитам, особенно в домашних матчах.

«Аякс»

Команда находится в статусе безоговорочного фаворита, не проиграв в семи последних турах национального чемпионата. Победа над «Волендамом» (2:0) вернула уверенность после поражения в Лиге чемпионов. «Аякс» обладает значительным превосходством в классе и мощной атакой, но имеет проблемы с надeжностью в обороне.

Факты о командах:

«Экселсиор»

Играет вничью в 3 последних матчах Эредивизи

Забивает «Аяксу» в 11 последних личных встречах

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Аякс»

Не проигрывает в 7 последних матчах Эредивизи

Забивает «Экселсиору» в 26 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Экселсиор» – «Аякс»

Анализ данных указывает на матч с высокой вероятностью обоюдной результативности. «Аякс» – явный фаворит по классу и турнирной мотивации, но «Экселсиор» остаeтся для них крайне неудобным соперником, о чeм говорят последние очные встречи, включая победу хозяев в ноябре. Ключевым фактором станет уязвимость обороны обеих команд: «Экселсиор» пропускает регулярно, а «Аякс» демонстрирует катастрофические показатели в защите (2.20 пропущенных в среднем). При этом атака амстердамцев забивает в 26 матчах подряд этому конкретному сопернику. «Экселсиор», в свою очередь, всегда находит пути к воротам «Аякса». Учитывая домашний настрой и историческую сложность этого матча для гостей, «Аякс» вряд ли одержит лeгкую победу. Наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или победа «Аякса» с минимальным преимуществом в игре, где обе команды реализуют свои голевые моменты.

