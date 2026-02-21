22 февраля в рамках 17-го тура чемпионата Украины «Шахтер» примет «Карпаты». Донецкий клуб занимает 2-е место в турнирной таблице с 35 очками, в то время как львовская команда идет на 10-й позиции, имея в активе 19 баллов. Матч обещает стать важным с точки зрения борьбы за верхнюю часть таблицы для хозяев и попытки стабилизировать результаты для гостей.

«Шахтер»

Команда демонстрирует мощную атакующую игру – 42 забитых мяча за 16 туров являются лучшим показателем в лиге. В последних 5 матчах «Шахтер» отличился 15 раз (в среднем 3.00 гола за игру). Лучший бомбардир – Кауан Элиаз (10 голов в 24 матчах). Также команда не проигрывает в 8 последних матчах чемпионата и выиграла 4 последних домашних встречи.

«Карпаты»

Гости переживают нестабильный отрезок – команда не может выиграть в 4 последних матчах чемпионата. За последние 5 игр «Карпаты» забили 7 мячей и столько же пропустили. Лучший бомбардир – Бруно Роберто (6 голов в 17 матчах). При этом команда регулярно забивает – в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах:

«Шахтер»

2-е место после 16 туров – 35 очков

Лучшая разница мячей в турнире – +30

42 забитых мяча – лучший показатель в лиге

Не проигрывает в 8 последних матчах

Победы в 4 последних домашних матчах

Забивает в 21 из 23 последних матчей против «Карпат»

«Карпаты»

10-е место после 16 туров – 19 очков

Не выигрывают в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 7 забито, 7 пропущено

Забивают в 6 из 8 последних матчей

Пропускают в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Шахтер» – «Карпаты»

С учетом атакующей мощи «Шахтера» и нестабильной обороны гостей хозяева выглядят фаворитами. При этом «Карпаты» способны ответить забитым мячом, учитывая их текущую результативность.

Рекомендованные ставки: