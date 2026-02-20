21 февраля в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Вольфсбург» и «Аугсбург». Игра в Вольфсбурге начнется в 17:30 (мск).

«Вольфсбург»

Команда Даниэля Бауэра с 20 очками занимает 15-е место. «Вольфсбург» добыл 5 побед, 5 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 31:46.

Последние результаты:

15.02.26 РБ «Лейпциг» – «Вольфсбург» – 2:2;

07.02.26 «Вольфсбург» – «Боруссия» Д – 1:2;

30.01.26 «Кельн» – «Вольфсбург» – 1:0.

«Аугсбург»

«Аугсбург» с 25 очками занимает 11-е место. Подопечные Мануэля Баума добыли 7 побед, 4 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 25:39.

Предыдущие результаты:

15.02.26 «Аугсбург» – «Хайденхайм» – 1:0;

07.02.26 «Майнц» – «Аугсбург» – 2:0;

31.01.26 «Аугсбург» – «Санкт-Паули» – 2:1.

Очные встречи

04.10.25 «Аугсбург» – «Вольфсбург» – 3:1;

15.03.25 «Аугсбург» – «Вольфсбург» – 1:0;

02.11.24 «Вольфсбург» – «Аугсбург» – 1:1.

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Аугсбург»

Обе команды находятся в нижней части таблицы, а «Вольфсбург» опережает зону переходных матчей лишь на 1 очко. «Аугсбург» сейчас смотрится даже симпатичнее «волков» – 3 победы в 4 матчах. «Вольфсбург» же за последние 8 матчей победил лишь раз. Исправят ли подопечные Бауэра ситуацию? Вряд ли.