«Вольфсбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

20 февраля 2026 9:30
Вольфсбург - Аугсбург
21 февр. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 23 тур
21 февраля в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Вольфсбург» и «Аугсбург». Игра в Вольфсбурге начнется в 17:30 (мск).

«Вольфсбург»

Команда Даниэля Бауэра с 20 очками занимает 15-е место. «Вольфсбург» добыл 5 побед, 5 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 31:46.

Последние результаты:

  • 15.02.26 РБ «Лейпциг» – «Вольфсбург» – 2:2;
  • 07.02.26 «Вольфсбург» – «Боруссия» Д – 1:2;
  • 30.01.26 «Кельн» – «Вольфсбург» – 1:0.

«Аугсбург»

«Аугсбург» с 25 очками занимает 11-е место. Подопечные Мануэля Баума добыли 7 побед, 4 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 25:39.

Предыдущие результаты:

  • 15.02.26 «Аугсбург» – «Хайденхайм» – 1:0;
  • 07.02.26 «Майнц» – «Аугсбург» – 2:0;
  • 31.01.26 «Аугсбург» – «Санкт-Паули» – 2:1.

Очные встречи

  • 04.10.25 «Аугсбург» – «Вольфсбург» – 3:1;
  • 15.03.25 «Аугсбург» – «Вольфсбург» – 1:0;
  • 02.11.24 «Вольфсбург» – «Аугсбург» – 1:1.

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Аугсбург»

Обе команды находятся в нижней части таблицы, а «Вольфсбург» опережает зону переходных матчей лишь на 1 очко. «Аугсбург» сейчас смотрится даже симпатичнее «волков» – 3 победы в 4 матчах. «Вольфсбург» же за последние 8 матчей победил лишь раз. Исправят ли подопечные Бауэра ситуацию? Вряд ли.

  • Прогноз – Х2 с кф. 1.75.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.00.

Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Аугсбург Вольфсбург
