Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.70

14 марта 2026 8:00
Арсенал - Эвертон
14 мар. 2026, суббота 20:30 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Фора «Эвертона» (+1,5)
Сделать ставку

14 марта в 30-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Эвертон». Игра в Лондоне начнется в 20:30 (мск).

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты с 67 очками лидирует в АПЛ. «Арсенал» добыл 20 побед, 7 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 59:22.

Последние результаты:

  • 11.03.26 «Байер» – «Арсенал» – 1:1;
  • 07.03.26 «Мэнсфилд» – «Арсенал» – 1:2;
  • 04.03.26 «Брайтон» – «Арсенал» – 0:1.

«Эвертон»

«Эвертон» набрал 43 очка и занимает 8-е место. Подопечные Дэвида Мойеса добыли 12 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 34:33.

Предыдущие результаты:

  • 03.03.26 «Эвертон» – «Бернли» – 2:0;
  • 28.02.26 «Ньюкасл» – «Эвертон» – 2:3;
  • 23.02.26 «Эвертон» – «МЮ» – 0:1.

Очные встречи

  • 20.12.25 «Эвертон» – «Арсенал» – 0:1;
  • 05.04.25 «Эвертон» – «Арсенал» – 1:1;
  • 14.12.24 «Арсенал» – «Эвертон» – 0:0.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Эвертон»

«Эвертон» свой последний матч сыграл 10 дней назад и будет выглядеть однозначно свежее соперника. «Арсенал» два дня назад провел тяжелейший выездной матч в Лиге чемпионов. Да и вообще «канониры» сейчас не выглядят так монументальны, как в первой половине сезона. Рвущиеся в еврокубки «ириски» способны создать хозяевам серьезные проблемы.

  • Прогноз – Ф2 (+1,5) с кф. 1.70.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.00.

1.70
Фора «Эвертона» (+1,5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Эвертон Арсенал
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 