14 марта в 30-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Эвертон». Игра в Лондоне начнется в 20:30 (мск).

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты с 67 очками лидирует в АПЛ. «Арсенал» добыл 20 побед, 7 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 59:22.

Последние результаты:

11.03.26 «Байер» – «Арсенал» – 1:1;

07.03.26 «Мэнсфилд» – «Арсенал» – 1:2;

04.03.26 «Брайтон» – «Арсенал» – 0:1.

«Эвертон»

«Эвертон» набрал 43 очка и занимает 8-е место. Подопечные Дэвида Мойеса добыли 12 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 34:33.

Предыдущие результаты:

03.03.26 «Эвертон» – «Бернли» – 2:0;

28.02.26 «Ньюкасл» – «Эвертон» – 2:3;

23.02.26 «Эвертон» – «МЮ» – 0:1.

Очные встречи

20.12.25 «Эвертон» – «Арсенал» – 0:1;

05.04.25 «Эвертон» – «Арсенал» – 1:1;

14.12.24 «Арсенал» – «Эвертон» – 0:0.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Эвертон»

«Эвертон» свой последний матч сыграл 10 дней назад и будет выглядеть однозначно свежее соперника. «Арсенал» два дня назад провел тяжелейший выездной матч в Лиге чемпионов. Да и вообще «канониры» сейчас не выглядят так монументальны, как в первой половине сезона. Рвущиеся в еврокубки «ириски» способны создать хозяевам серьезные проблемы.