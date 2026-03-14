14 мар. 2026, суббота 20:30 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
14 марта в 30-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Эвертон». Игра в Лондоне начнется в 20:30 (мск).
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты с 67 очками лидирует в АПЛ. «Арсенал» добыл 20 побед, 7 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 59:22.
Последние результаты:
- 11.03.26 «Байер» – «Арсенал» – 1:1;
- 07.03.26 «Мэнсфилд» – «Арсенал» – 1:2;
- 04.03.26 «Брайтон» – «Арсенал» – 0:1.
«Эвертон»
«Эвертон» набрал 43 очка и занимает 8-е место. Подопечные Дэвида Мойеса добыли 12 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 34:33.
Предыдущие результаты:
- 03.03.26 «Эвертон» – «Бернли» – 2:0;
- 28.02.26 «Ньюкасл» – «Эвертон» – 2:3;
- 23.02.26 «Эвертон» – «МЮ» – 0:1.
Очные встречи
- 20.12.25 «Эвертон» – «Арсенал» – 0:1;
- 05.04.25 «Эвертон» – «Арсенал» – 1:1;
- 14.12.24 «Арсенал» – «Эвертон» – 0:0.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Эвертон»
«Эвертон» свой последний матч сыграл 10 дней назад и будет выглядеть однозначно свежее соперника. «Арсенал» два дня назад провел тяжелейший выездной матч в Лиге чемпионов. Да и вообще «канониры» сейчас не выглядят так монументальны, как в первой половине сезона. Рвущиеся в еврокубки «ириски» способны создать хозяевам серьезные проблемы.
- Прогноз – Ф2 (+1,5) с кф. 1.70.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.00.