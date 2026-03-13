14 марта в 26-м туре Лиги 1 «Анжер» примет «Ниццу». Это противостояние двух кризисных команд с разными проблемами. Хозяева практически не забивают, но имеют надежную оборону и историческое преимущество, гости переживают затяжной кризис, катастрофически пропускают и не могут выиграть в 6 последних матчах.

«Анжер»

«Черно-белые» занимают 11-е место и переживают кризис в атаке – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча). При этом оборона «Анжера» выглядит надежно – 1.00 пропуска в среднем. Важное психологическое преимущество – хозяева забивают «Ницце» в 5 последних очных встречах и выиграли первый матч сезона (1:0).

«Ницца»

«Орлы» занимают 15-е место и переживают глубочайший кризис, не выигрывая в 6 последних матчах Лиги 1 и пропуская в 4 последних. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча) и не забивает в 5 из 7 последних матчей. Оборона «Ниццы» катастрофична – 2.00 пропуска в среднем. Единственный позитивный фактор – гости не проигрывают «Анжеру» в 5 последних выездных встречах.

Факты о командах:

«Анжер»

Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает «Ницце» в 5 последних очных встречах.

Выиграл первый матч у «Ниццы» (1:0).

11-е место в турнире (32 очка).

«Ницца»

Не выигрывает в 6 последних матчах Лиги 1.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в 4 последних матчах (2.00 в среднем).

Не проигрывает «Анжеру» в 5 последних выездных встречах.

15-е место в турнире (24 очка).

Прогноз на матч «Анжер» – «Ницца»

Матч двух кризисных команд с ужасной атакой. «Анжер» практически не забивает, но имеет историческое преимущество. «Ницца» не может выиграть и катастрофически пропускает. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы с реализацией, наиболее вероятным исходом выглядит малорезультативная ничья.

Рекомендованные ставки: