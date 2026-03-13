Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Анжер» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.77

13 марта 2026 9:19
Анжер - Ницца
14 мар. 2026, суббота 21:00 | Франция. Лига 1, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

14 марта в 26-м туре Лиги 1 «Анжер» примет «Ниццу». Это противостояние двух кризисных команд с разными проблемами. Хозяева практически не забивают, но имеют надежную оборону и историческое преимущество, гости переживают затяжной кризис, катастрофически пропускают и не могут выиграть в 6 последних матчах.

«Анжер»

«Черно-белые» занимают 11-е место и переживают кризис в атаке – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча). При этом оборона «Анжера» выглядит надежно – 1.00 пропуска в среднем. Важное психологическое преимущество – хозяева забивают «Ницце» в 5 последних очных встречах и выиграли первый матч сезона (1:0).

«Ницца»

«Орлы» занимают 15-е место и переживают глубочайший кризис, не выигрывая в 6 последних матчах Лиги 1 и пропуская в 4 последних. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча) и не забивает в 5 из 7 последних матчей. Оборона «Ниццы» катастрофична – 2.00 пропуска в среднем. Единственный позитивный фактор – гости не проигрывают «Анжеру» в 5 последних выездных встречах.

Факты о командах:

«Анжер»

  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Забивает «Ницце» в 5 последних очных встречах.
  • Выиграл первый матч у «Ниццы» (1:0).
  • 11-е место в турнире (32 очка).

«Ницца»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Лиги 1.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в 4 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Не проигрывает «Анжеру» в 5 последних выездных встречах.
  • 15-е место в турнире (24 очка).

Прогноз на матч «Анжер» – «Ницца»

Матч двух кризисных команд с ужасной атакой. «Анжер» практически не забивает, но имеет историческое преимущество. «Ницца» не может выиграть и катастрофически пропускает. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы с реализацией, наиболее вероятным исходом выглядит малорезультативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.77.
  • Ничья

1.77
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Ницца Анжер
Другие прогнозы
13.03.2026
14:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава - Карпаты
Тотал меньше 2.5 голов
13.03.2026
19:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К - Оболонь
Фора «Динамо» (-1.5)
13.03.2026
19:30
1.55
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо Мх - Оренбург
Победа «Динамо» Махачкала с форой (0)
13.03.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Кадисия - Аль-Ахли
Обе забьют – ДА
13.03.2026
22:00
2.15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Фейхи»
13.03.2026
22:00
2.20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Рияд - Аль-Иттихад
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 